Madonna di Fatima oggi, 13 maggio 2024/ Il significato delle apparizioni: di cosa parlavano i messaggi

Che significato hanno le apparizioni?

I messaggi della Madonna di Fatima parlavano di preghiera, speranza e penitenza: la Vergine si presentò come Signora del Rosario e chiese di stringersi in preghiera per far terminare il conflitto mondiale, convertendo i peccatori con la preghiera del rosario che è uno strumento di intercessione e meditazione per ottenere una grazia.

Le apparizioni furono accompagnate da profezie e visioni su cui si è discusso a lungo e che hanno avuto interpretazioni diverse.

Ascensione di Gesù/ Cos'è e perché si festeggia oggi, 12 maggio 2024

La devozione alla Madonna di Fatima è diventata un simbolo per eccellenza della pace e della gioia spirituale e si esprime tramite processioni e messe: la festa più grande si tiene al Santuario di Nostra Signora del Rosario che si trova in Portogallo, la località attira ogni anno numerosi pellegrini, anche italiani, che si mettono in viaggio per arrivare a destinazione, chiedere una grazia e pregare.

Madonna del Rosario di Pompei, 8 maggio 2024/ Perché si festeggia oggi? Ecco la storia e la tradizione

La storia dei tre pastorelli

Il 13 maggio è una data chiave che appartiene al cuore di tutti i cattolici perché viene ricordata la Madonna di Fatima. Era il 1917 e in una tranquilla località portoghese si manifestò un evento destinato a segnare per sempre la storia della religiosità: i tre pastorelli, Giacinta, Francesco e Lucia, furono protagonisti diretti a Fatima delle apparizioni mariane. Il 13 ottobre 1930 il vescovo di Leiria dichiarò veritiere le visioni dei tre piccoli, autorizzando il culto alla Madonna. Sul luogo delle apparizioni vi è ora un Santuario, che include anche la Basilica di Nostra Signora del Rosario di Fatima, dove giacciono le reliquie dei tre veggenti.

San Vittore/ Oggi, 8 maggio 2024, si celebra il martire africano Patrono dei Carcerati

Le celebrazioni in Italia e il senso di questa festa

Tra i luoghi di culto più significativi per il nostro Paese è senza dubbio il santuario della Madonna di Fatima che si trova nei pressi di Roma, a San Vittorino e Milano, che dedica un intero mese, seguendo il rito ambrosiano, con appuntamenti che culminano nelle domeniche del 12 e del 19 maggio nella Basilica di San Vittore al Corpo, dove il cardinale presiede al rito della processione, con la partecipazione dei fedeli milanesi e di quelli provenienti da altre località italiane.

Il significato della festa va ritrovato nell’invito alla conversione personale che può aprire un orizzonte di pace e condivisione: la Madonna di Fatima invita i fedeli alla preghiera e a un impegno concreto per favorire la giustizia e per aiutare i più bisognosi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA