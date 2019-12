Madonna di Loreto/ Oggi 10 dicembre si celebra il miracolo della Casa di Nazareth

Nella giornata del 10 dicembre il mondo cattolico celebra la Madonna di Loreto, rammentando nel calendario liturgico il miracolo del trasporto a Loreto delle mura della casa della Beata Vergine Maria. Con questo termine si fa riferimento alla casa di Nazareth dove Maria era venuta alla luce e dove crebbe: inoltre questo fu anche il luogo in cui l’Arcangelo Gabriele le diede la famosa annunciazione secondo quanto riportato nei Vangeli e negli Atti degli Apostoli. Ovviamente la storia è ammantata di leggenda, anche se va detto che vi sono anche alcune fonti di tipo storico: alcune risultanze scientifiche hanno messo nero su bianco che alcune pietre della casa hanno una struttura che corrisponde a quello rinvenibile nella grotta di Nazareth. Oltre a questa prova di tipo archeologico, vi sono anche prove di natura documentale sulla base delle quali si può affermare che le pietre abbiano effettivamente viaggiato parecchio e che non siano di estrazione locale a Loreto. Narrano i testi storiografici cristiani che nel 1291 gli angeli portarono la casa natia della Madonna fuori dalla Palestina per fare in modo che non venisse distrutta nel corso dell’invasione turca. Trovare un nuovo luogo dove potesse essere al sicuro era impresa difficile e secondo alcune fonti avrebbero inizialmente trovato posto nel territorio di Fiume. Tuttavia la città si sarebbe rivelata presto poco sicura, motivo per cui le mura vennero spostate in diverse altre città e si narra che nei luoghi dove furono poste oggi vi siano delle chiese. Oggi le mura si trovano nei pressi di Recanati, precisamente a Loreto, e sono ovviamente oggetto di pellegrinaggio da parte di tantissimi fedeli.

MADONNA DI LORETO: SI APRE IL GIUBILEO LAURETANO

Proprio nell’anniversario odierno, il Cardinale Segretario di Stato Pietro Parolin segna l’avvio dell’anno giubilare di Loreto, concesso da Papa Francesco per celebrare i 100 anni dalla proclamazione della Madonna di Loreto patrona degli aeronauti. Fin da domenica i fedeli hanno riempito la Basilica con processioni e canti liturgici fino all’arrivo del Cardinale ieri pomeriggio: Parolin ha aperto la porta della Basilica, «Aprire le porte della giustizia, entreremo a rendere grazie al Signore». Nell’omelia pubblica, il Card. Parolin ha introdotto il legame strettissimo tra la ricorrenza e il santuario lauretano, che «secondo la tradizione conserva le pietre della casa di Nazareth. La santità di tutti è il tema di questo Giubileo – osserva il Segretario di Stato – e potrebbe essere un buon proposito da prendere davanti alla Madonna». La bellezza della Madonna e il messaggio del Vangelo passano anche se non soprattutto da Loreto: «Questo l’invito della celebrazione odierna lasciarci affascinare da Maria Immacolata per diventare belli noi: una bellezza ovviamente non esterna, ma interiore , una bellezza che non viene sfigurata dagli anni che passano, ma solo dal peccato. Questo invito alla santità, grazie al giubileo lauretano che il Santo Padre ha concesso per commemorare il Centenario della proclamazione della beata Vergine Maria di Loreto patrona degli aeronauti continuerà a risuonare nelle cappelle degli aeroporti civili e nei reparti militari fino al 10 dicembre 2020».

© RIPRODUZIONE RISERVATA