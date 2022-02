“Madonna di Lourdes ha fatto tanti miracoli spirituali”/ Padre Marcis: “Bernadette…”

Padre Marco Marcis, frate minore cappuccino, è intervenuto nella giornata di venerdì 11 febbraio 2022 ai microfoni di Paola Saluzzi nel corso della trasmissione “L’Ora Solare” su Tv 2000 per parlare delle apparizioni mariane a Lourdes e descrivere la sua esperienza nel Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes. In particolare, il religioso ha ricordato che l’11 febbraio 1858 ci fu la prima apparizione della Vergine Maria alla piccola Bernadette, che si recò davanti a quella grotta per un disegno della Provvidenza di Dio per raccogliere un po’ di legna da portare a casa. Lei era di umili condizioni, la sua famiglia era molto povera. La mamma inizialmente disse alla sorella di Bernadette di andare a raccogliere legna, perché lei soffriva di asma e di altre patologie, ma mossa da una grande compassione decise di fare uscire anche l’altra figlia, che era spesso in casa.

MADONNA DI LOURDES/ L'11 febbraio si celebra la prima apparizione della Vergine

“Lei viveva in un’ex prigione da cui erano stati addirittura tolti i detenuti per via del clima malsano – ha spiegato il cappuccino –. La grotta era un immondezzaio, perché un allevatore di maiali buttava lì i suoi rifiuti”.

PADRE MARCO MARCIS: “HO ASSISTITO A TANTI MIRACOLI SPIRITUALI DELLA MADONNA DI LOURDES”

Nel prosieguo dell’intervista a padre Marco Marcis, il frate ha detto che “quando Bernadette arrivò lì, percepì prima un po’ di vento, segno dell’azione dello Spirito Santo, poi vide questa donna piena di luce, bella. Si stropicciò gli occhi con stupore, la Madonna le sorrise. Maria le insegnò a farsi il segno della croce e si rivolse sempre a lei dandole del voi, in dialetto”.

E, ancora: “Personalmente ho assistito a tanti miracoli spirituali della Madonna di Lourdes, su persone che avevano perso la voglia di vivere, e il loro incontro con la Vergine Maria ha cambiato la loro vita. Una signora ad esempio si trovava lì come turista, mentre si recava in Spagna. In pochi secondi ha rivisto il film della sua vita e si è messa a piangere”.

