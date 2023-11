Madonna di Massafra, lacrime dalla statua/ Don Michele: “L’ho visto dal vivo, aspettiamo le analisi”

A Storie Italiane si apre stamane con il caso della Madonna di Massafra, che avrebbe lacrimato. Il programma di Rai Uno si è recato sul posto parlando con il parroco che ha assistito dal vivo a quello che potrebbe essere un miracolo. “Siamo nel pieno centro di Massafra – racconta l’inviato Vittorio Introcaso – in provincia di Taranto, e qui c’è una statua della Madonna portata qui dal 2005 da Medjugorje, si parla di presunte lacrimazioni avvenute sabato sera”. Il Vescovo ha invitato tutti alla cautela e ha parlato di presunte lacrimazioni, di conseguenza bisogna essere molto cauti: “Ma ieri sera attorno alla cena si è parlato di una nuova lacrimazione, è arrivato anche il Vicario del Vescovo, ma non è stato riscontrato nulla. Non c’è stata nessuna lacrimazione”.

La statua è stata portata non dalla Chiesa ma da un gruppo di fedeli: “Sabato c’era un ragazzino di undici anni – ha proseguito Introcaso – si è fermato a fare una preghiera con la madre e si sono accorti di questo fenomeno”. Don Michele, parroco di Massafra, era in diretta stamane con il programma di Rai Uno: “Abbiamo asciugato le lacrime della Madonna e abbiamo dato il fazzoletto al vescovo che lo ha messo in cassaforte e poi a breve verrà analizzato dai Nas”.

MADONNA DI MASSAFRA LACRIMA, LE PAROLE DEL DON: “NON BISOGNAVA PULIRLE MA…”

Ovviamente il luogo della Madonna di Massafra è divenuto meta di pellegrinaggio, tutti si soffermano ad osservare il viso di questa statua. In diretta con Storie Italiane anche Salvatore, colui che ha asciugato le presunte lacrime della Madonna: “Erano lacrime, ho visto la Madonnina che piangeva, ho asciugato la prima lacrima e ne uscivano altre, poi le ho pulito il viso che era pieno di smog. Ho assistito a questa lacrimazione per tre volte, ha continuato a piangere poi sono andato via”.

Don Michele ha aggiunto: “Bisognava aspettare e non pulire la statua, comunque ho visto la Madonna lacrimare anche dopo il pianto. Il fenomeno si è ripetuto”. Sul falso avvistamento di ieri sera, Don Michele ha aggiunto: “Sembrava una lacrima ma così non era, comunque serve molta cautela, se sono rose fioriranno. Io comunque l’ho vista lacrimare altrimenti non ci avrei creduto. L’umidità non c’era”. Una fedele di Massafra ha mostrato in diretta tv anche le foto scattate alla Madonna durante la lacrimazione, in cui si vedeva appunto come una sorta di lacrima che scende: “Lacrimava in continuazione dall’occhio fino a mezzanotte”, racconta la testimone.

