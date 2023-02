Madonna di Medjugorje/ Atteso messaggio 25 febbraio 2023: Maria, la guerra e Satana

ATTESO IL NUOVO MESSAGGIO DELLA MADONNA DI MEDJUGORJE

Come sempre al 25 del mese è atteso in tutto il mondo il messaggio della Madonna di Medjugorje tramite la misteriosa e “tradizionale” apparizione alla veggente Marija Pavlovic Lunetti: nel mistero che riaccade dopo oltre 40 anni delle apparizioni della Regina della Pace, i pellegrini e fedeli legati alla testimonianza della Madonna attendono in maniera particolare il messaggio del 25 febbraio 2023. Siamo infatti ad un anno dall’inizio della guerra in Ucraina e delle tensioni internazionali che, come vediamo in questi giorni, non accennano a decrescere dando la sensazione di una escalation molto vicina all’idea di guerra mondiale.

Madonna Medjugorje messaggio 25 gennaio/ Non c'è pace senza Dio: Satana vuole guerra

Nel suo ultimo messaggio dedicato a tutta l’umanità, la Madonna da Medjugorje ha messo in guardia il cuore dell’uomo dalla seduzione distruttiva del Diavolo proprio attraverso la guerra: si leggeva infatti nel messaggio diffuso il 25 gennaio scorso «Cari figli! Pregate con me per la pace perché satana vuole la guerra e l’odio nei cuori e nelle nazioni. Perciò pregate e, nelle vostre giornate, fate sacrifici con il digiuno e la penitenza perché Dio vi doni la pace. Il futuro è al bivio perché l’uomo moderno non vuole Dio. Perciò l’umanità va verso la perdizione. Voi, figlioli, siete la mia speranza. Pregate con me affinché si realizzi ciò che ho iniziato a Fatima e qui. Pregate e testimoniate la pace intorno a voi e siate uomini di pace. Grazie per aver risposto alla mia chiamata». Con Dio e contro Satana, questo il “messaggio” semplice lanciato dalla “Gospa” a Marija e all’intera umanità nei tempi difficili come quelli che stiamo attraversando.

MADONNA DI MEDJUGORJE, MESSAGGIO NATALE 25 DICEMBRE 2022/ "Pregate e accogliete pace"

MADONNA DI MEDJUGORJE, LA CATECHESI DI PADRE PAVICIC: “ECCO MIA MADRE E I MIEI FRATELLI”

Lo scorso 5 febbraio il nuovo responsabile della parrocchia di Medjugorje, Padre Zvonimir Pavicic ha registrato una nuova catechesi sul tema “Ecco mia madre e i miei fratelli!” (Mt 12, 49) per i canali Youtube del Centro informazioni MIR Medjugorje (il video integrale qui sotto, ndr). Citando il passo del Vangelo di Matteo, il parroco di Medjugorje richiama alla centralità della testimonianza di Maria: «Maria poteva limitarsi a servire il Signore solo come una donna che avrebbe generato Gesù: Egli poteva solo prendere il Suo corpo da lei, lei poteva solo preparare il corpo per la nascita del Figlio. In questo modo Maria sarebbe servita come Colei che ha collaborato con il Signore in un certo momento. Ma Dio chiede a Maria ancora di più. Dio sta preparando il Suo cuore perché diventi la Sua vera madre e la Sua vera discepola. Dio non ha preso solo il corpo di Maria per dare la forma fisica a Suo Figlio, ma ha preparato il cuore di Maria, la Sua anima, perché potesse essere madre anche per noi. Così Maria fu concepita come Immacolata Concezione».

Messaggio Madonna di Medjugorje/ Oggi 25 novembre: "La preghiera apre i cuori e..."

La Madonna è stata liberata da ogni peccato in quanto il Suo Cuore appartiene completamente a Dio, come ribadisce spesso la “Gospa” nel suo messaggio ai veggenti di Medjugorje: «Cari amici, a Medjugorje siamo tutti alla scuola di Maria. Qui Maria ci insegna in modo speciale come diventare veri parenti di Gesù, come avvicinarci a Lui, ma anche a tutti gli altri. Abbiamo l’Eucaristia, abbiamo le adorazioni, la venerazione della croce, la preghiera del rosario, la confessione, il digiuno, la Bibbia… Ci sono anche molti ritiri spirituali internazionali e seminari di digiuno, preghiera e silenzio. Tutti questi sono sforzi spirituali che purificano la nostra ragione, i nostri sentimenti e la nostra prospettiva in modo che possiamo riconoscere chiaramente la volontà di Dio e vivere secondo la Sua Parola. Pertanto, bisogna perseverare in questo, così come noi qui perseveriamo ogni giorno in questa chiamata, nella preghiera. Unitevi a noi e camminiamo insieme sulla via della salvezza», conclude la catechesi di febbraio il parroco Padre Zvonimir Pavicic.













© RIPRODUZIONE RISERVATA