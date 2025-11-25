Atteso oggi 25 novembre 2025 il nuovo messaggio della Madonna di Medjugorje alla veggente Marija: la pace, la speranza e la "melodia" di Dio

L’ATTESA DEL MESSAGGIO E IL GRIDO DI PACE DELLA MADONNA DI MEDJUGORJE

Ad un mese esatto dal Natale e con l’Avvento al via in queste ore, il messaggio della Madonna di Medjugorje in arrivo questa sera porta con sé un forte carico di attesa e speranza per riaccadere di quel “Dio d’amore” che solo può portare la pace in un mondo sempre più alla deriva. È atteso come sempre dopo le ore 19 anche oggi – 25 novembre 2025 – il via libera della Santa Sede al messaggio della Madonna affidato ad una delle storiche veggenti di Medjugorje, Marija Pavlovic Lunetti.

Madonna di Medjugorje/ Messaggio oggi 25 ottobre 2025: "Pregate e amate, io sono con voi"

Dopo la grande svolta della Chiesa Cattolica sul “nulla osta” a pellegrinaggi a Medjugorje, e con il riconoscimento della presenza dello Spirito Santo nella realtà liturgica e di conversioni in corso ogni giorno nella piccola città bosniaca, l’attesa è tutta tesa a capire in vista dell’Avvento quale sarà l’accorato messaggio che la “Gospa” diffonderà a tutti i propri figli fedeli sparsi per il mondo.

Madonna di Medjugorje, messaggio oggi 25 settembre 2025/ "È tempo di pregare per la pace"

Da quel «l’Altissimo vi ha dato Me per guidarvi sulla via della pace» sentito un mese esatto fa con il messaggio di Medjugorje, è stato in sostanza “tradotto” dal costante richiamo di Papa Leone XIV all’intercessione di Maria per l’ottenimento della pace: «ma ci sono molte creature che non hanno la pace e non hanno conosciuto il Dio d’amore. Perciò, figlioli, pregate ed amate», invitava ancora la Madonna nel sua misteriosa apparizione alla veggente Marija. È un grido di pace che parte dalla consapevolezza che in origine e nel corso della storia già è in azione quella “speranza di pace” incarnata dal Figlio di Dio, da poco celebrato nella domenica del Cristo Re dell’universo.

MADONNA DI MEDJUGORJE MESSAGGIO OGGI 25 AGOSTO 2025/ “Digiuno e preghiera per chi non conosce l’amore di Dio”

L’AMORE DI MARIA E LA “MELODIA” DI UNITÀ PER SALVARE IL MONDO

Come ha spiegato lo scorso sabato 22 novembre l’Arcivescovo emerito di Belgrado, Mons. Stansilav Hočevar, celebrando la Santa Messa nella parrocchia di Medjugorje la festa di Santa Cecilia e il Giubileo dei Cori, il tema chiave dell’amore di Maria ritorna in questo tempo oscuro che stiamo vivendo, come unica speranza e luce nel manifestare il grande amore di Dio per l’intera umanità.

Nell’omelia davanti alle centinaia di pellegrini giunti fino a Medjugorje, in attesa del nuovo messaggio in arrivo questa sera come ogni venticinque del mese, l’Arcivescovo ha aggiunto che l’essere uniti in Dio, come la Vergine Maria, «può rendere questo mondo bello, pieno di melodia e di sinfonie». L’appello e l’augurio è che attraverso la preghiera – elemento sempre ricordato in ogni messaggio dalla Madonna di Medjugorje – si possa realmente «ascoltare il rumore delle armi» per convergere ad una vera pacificazione, in una «sola unica armonia di pace».

Un’amore quello rilanciato da Medjugorje che risuona in tutta la Chiesa e in tutto il mondo: un amore che può riconoscere con sincerità e profondità quanto la creazione divina abbia realmente operato per un’umanità migliore: per mons. Hočevar occorre non dimenticarsi mai quanto realmente sostiene e alimenta la nostra fede, «non guardiamo solo alle ferite che il mondo c porta, ma a ciò che ci tiene in vita».