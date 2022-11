Madonna di Medjugorje/ Atteso messaggio oggi 25 novembre: “qui è luogo di grazia”

ATTESO OGGI IL MESSAGGIO DELLA MADONNA DI MEDJUGORJE

«Io sono con voi e vi benedico con la mia benedizione materna»: è atteso per oggi 25 novembre 2022 il nuovo messaggio della Madonna di Medjugorje affidato alla veggente Marija Pavlovic Lunetti al termine della straordinaria apparizione della Regina della Pace “in programma” ogni 25 del mese. L’appuntamento tanto “misterioso” quanto fedele che porta nel mondo le parole e le preghiere della “Gospa”, specialmente in un momento così delicato e di massima tensione per i “focolai” internazionali definiti come “terza guerra mondiale” da Papa Francesco. Nel messaggio diffuso da Medjugorje un mese fa, la veggente Marjia si fece portavoce come sempre delle intenzioni della Madonna davanti al dramma contemporaneo:

«Cari figli! L’Altissimo mi ha permesso di stare con voi; di essere gioia per voi e via nella speranza perché l’umanità ha deciso per la morte. Perciò mi ha inviato per istruirvi che senza Dio non avete futuro. Figlioli, siate strumenti d’amore per tutti coloro che non hanno conosciuto il Dio d’amore. Testimoniate con gioia la vostra fede e non perdete la speranza nel cambiamento del cuore umano. Io sono con voi e vi benedico con la mia benedizione materna. Grazie per aver risposto alla mia chiamata». Queste le parole della Regina della Pace dedicate all’intera cristianità da quei figli che mese dopo mese, giorno dopo giorno sono invitati a confrontarsi con la richiesta di conversione del cuore: una richiesta frutto di un’iniziativa libera e divina, con un’adesione altrettanto libera per il cuore dell’uomo colpito e affascinato dalla maternità continua di Maria.

MADONNA DI MEDJUGORJE, LA TESTIMONIANZA DEL VISITATORE APOSTOLICO

«Medjugorje è un luogo di grazia»: lo ha detto monsignor Aldo Cavalli, nominato un anno da Papa Francesco come nuovo visitatore apostolico a carattere speciale per la parrocchia di Medjugorje. Ha sostituito il compianto vescovo polacco Henryk Hoser, morto nell’agosto 2021, e fin da subito ha caratterizzato la sua costante vicinanza alla comunità di Medjugorje con la benevolenza del missionario vicino al popolo fedele e affascinato dall’incredibile particolarità del “messaggio” della Madonna di Medjugorje. Dopo il periodo Covid che ha tenuto fermo per diversi mesi l’intera “macchina” dell’accoglienza dei pellegrini nel piccolo paesino bosniaco, mons. Cavalli racconta come è stato l’impatto con la comunità locale: «La ripresa – spiega a “L’Avvenire” – ha dell’incredibile, e in un momento di crisi anche spirituale diffusa, ha trasformato questo luogo nel più grande confessionale del mondo. Medjugorje è innanzitutto una scuola di preghiera. I turisti non troverebbero nulla che li soddisfi: né cucina, o turismo, o cultura… la chiesa più antica è del 1800».

Il prelato racconta come in questi ultimi mesi l’arrivo dei pellegrini a Medjugorje conferma quell’energia particolare data dalla costante e fedele preghiera: «Se arrivano, tuttavia, notano in chi la sta vivendo un’energia particolare, che arriva dalla preghiera, da un’esperienza frutto di ricerca spirituale, che spesso trova come risposta la conversione. In questi mesi molti giovani, prima di ripartire, hanno espresso il desiderio di entrare in Seminario. Non è un caso se in 40 anni sono nate quasi 800 vocazioni sacerdotali». Mons. Cavalli ha poi raccontato cosa significhi nel dettaglio “l’ambiente” Medjugorje: «Si entra in un ambiente di grazia. Ogni giorno, dalle 5 alle 8 il Rosario in lingua croata. Canti internazionali, Messa con traduzioni simultanee in 15 lingue, con religiosi che vengono da fuori per distribuire la Comunione, con numeri impressionanti, anche di 5/600 frati minori, mentre circa 50/60 sono impegnati nelle confessioni». La “grazia” della Madonna e l’ascolto, l’incontro e il dialogo: tutto a Medjugorje, una “palestra” per la vita di fede come poche nel mondo.











