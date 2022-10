Madonna di Medjugorje/ Atteso messaggio oggi 25 ottobre: “Maria ci vuole testimoni”

ATTESO OGGI IL NUOVO MESSAGGIO DELLA MADONNA DI MEDJUGORJE

È atteso oggi 25 ottobre 2022 il nuovo messaggio della Madonna di Medjugorje attraverso l’apparizione straordinaria alla veggente Marija Pavlovic Lunetti: come sempre al 25 del mese si rinnova questa tradizione “misteriosa” che porta in tutto il mondo le parole della Regina della Pace, attuali come mai in questo preciso periodo storico segnato da guerre, emergenze e pandemie. Nell’ultimo messaggio diffuso dalla veggente dopo l’apparizione della Madonna lo scorso 25 settembre, si sottolineava proprio l’impulso del Demonio nel volere guerra e inquietudini che gravino sull’umanità e allo stesso tempo si rinnovava l’invito alla preghiera per la pace e con la pace.

Questo il testo dell’ultimo messaggio della Madonna alla veggente di Medjugorje: «Cari figli! Pregate perché lo Spirito Santo vi illumini affinché siate gioiosi cercatori di Dio e testimoni di un amore senza limiti. Io sono con voi, figlioli, e vi invito tutti di nuovo: incoraggiatevi e testimoniate le opere buone che Dio fa in voi e attraverso di voi. Siate gioiosi in Dio. Fate del bene al prossimo per stare bene sulla terra e pregate per la pace che è minacciata perché satana vuole la guerra e l’inquietudine. Grazie per aver risposto alla mia chiamata». L’attesa è ora tutta per il messaggio della Madonna di Medjugorje in arrivo questa sera attorno alle ore 20, con traduzione in italiano disponibile su queste pagine.

MARIJA PAVLOVIC, LA MADONNA DI MEDJUGORJE E IL MESSAGGIO DI PACE

«Maria ci vuole testimoni di pace, con la preghiera e il digiuno»: questo ha raccontato la stessa veggente Marija Pavlovic Lunetti nella recente intervista a “La Nuova Bussola Quotidiana” proprio in vista dell’ormai prossimo “nuovo messaggio” della Madonna Regina della Pace. L’umanità è in pericolo e la “Gospa” lo ripete non da oggi: spiega ancora Marija ai colleghi della “Nuova Bussola”, «c’è un serio pericolo, perché non c’è dialogo e non c’è rispetto. In questa situazione che stiamo vivendo non c’è volontà di dialogo e volontà di pace né da una parte né dall’altra. C’è solo prepotenza. La Madonna sin dall’inizio delle apparizioni ha cominciato a dirci: “Se mettete l’io al posto di Dio, state creando un nuovo mondo senza Dio”. Dal comunismo siamo passati al materialismo, all’egoismo e poi a tutte le nuove ideologie distruttive del cristianesimo. Questa prepotenza sta entrando nella cultura con una violenza senza limiti».

In diverse occasioni nel messaggio del passato, la Madonna da Medjugorje ha utilizzato questa felice espressione «Siate le mie mani “allungate” in questo mondo, siate portatori e testimoni della pace»: oggi c’è bisogno di questo e c’è bisogno che il messaggio di pace della Madonna diffuso a Medjugorje possa arrivare a colpire i cuori induriti degli uomini. «È dal maligno che lavora nel cuore umano che comincia la guerra», spiega ancora Marija Pavlovic, che la guerra nelle sue terre l’ha vista e subita proprio quando cominciavano le prime misteriose apparizioni della Madonna di Medjugorje, «Io credo profondamente che sia questa la ragione per cui la Madonna diMedjugorje sia con noi da così tanto tempo. Sono pochi coloro che pregano e digiunano, ma quei pochi diventano segno per gli altri, e testimoniano con la vita la loro fede, dando la possibilità agli altri di avvicinarsi a Dio».











