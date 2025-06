Dal 25 giugno 1981 a Medjugorie Maria si manifesta a sei ragazzi e parla con loro. In un libro di Riccardo Caniato il racconto di una storia eccezionale

“Cari figli, in questo tempo di grazia vi invito ad essere uomini di speranza, pace e gioia, affinché ogni uomo sia operatore di pace e amante della vita”. Con queste parole comincia l’ultimo “messaggio” della Madonna di Medjugorje, “comunicato” il 25 maggio scorso, come ogni 25 del mese, alla veggente Marija Pavlovic.

Sono 44 anni che la Vergine “appare” a sei ragazzi – oggi diventati adulti – e “parla” con loro: tre – la stessa Marija, Vicka e Ivan – la “vedono” quotidianamente; gli altri tre – Mirjana, Ivanka e Jakov – solo in certi giorni. Tutti testimoniano che non è un sogno o frutto dell’immaginazione, ma una esperienza molto concreta e fisica.

“Non stiamo parlando di una statua o di una pala d’altare”, precisa sempre la Pavlovic, ormai una signora sessantenne, sposata con un italiano, Paolo Lunetti, e madre di famiglia. “È Lei viva, che noi vediamo: la Madonna che respira, che sorride, che apre gli occhi, li chiude, che benedice e prega su di noi”.

Si è manifestata la prima volta nel paesino dell’Erzegovina (allora Jugoslavia) il 24 giugno 1981, ma solo il giorno dopo, il 25 giugno, si è formato il gruppo storico dei veggenti e la Gospa (Signora in croato) ha cominciato a “comunicare” con i ragazzi, presentandosi come la Beata Vergine Maria e come la Regina della Pace.

Allora nessuno poteva pensare che il fenomeno Medjugorje, dopo così tanto tempo, sarebbe stato ancora al centro della scena e capace di attirare milioni di pellegrini. Al villaggio rurale di un tempo, quando non c’era neppure l’acqua corrente, si è sostituita una cittadina moderna e piena di vita: alberghi, pensioni, punti di ristoro, bar, negozi, banche. E ora c’è pure l’autostrada, che facilita l’arrivo dei devoti che vi giungono da tutto il mondo.

Riccardo Caniato, giornalista e scrittore, è autore di un libro fresco di stampa, Medjugorje. Un’indagine. La mia via per il Paradiso, sola andata (Il Timone, 2025) che racconta la storia delle apparizioni e dei veggenti, le guarigioni, fisiche e soprattutto spirituali, la posizione della Chiesa e la sua esperienza personale.

Una “guida”, insomma, completa e aggiornatissima, che tiene conto anche del documento del Dicastero per la Dottrina della Fede, datato 19 settembre 2024 e intitolato La Regina della Pace. Nota circa l’esperienza spirituale legata a Medjugorje. Non ne è (ancora) riconosciuta l’origine soprannaturale, ma si ammette che il contenuto dei “messaggi” non contrasta né con la morale né con la dottrina cattolica, quindi c’è libertà per i fedeli di credervi, qualora vi trovino nutrimento per la loro vita cristiana.

Per il documento vaticano, che rappresenta una svolta significativa nella lunga e complessa vicenda, “la valutazione degli abbondanti e diffusi frutti tanto belli e positivi” scaturiti da Medjugorje significa riconoscere l’azione dello Spirito per il bene dei credenti, al punto che “si invita ad apprezzare e condividere il valore pastorale” di questa esperienza spirituale.

La Nota non “concede” di più. Una prudenza giustificata, perché le apparizioni – le più lunghe della storia – sono ancora in corso, e un pronunciamento definitivo non è quindi possibile. Tuttavia, e non è poco rispetto alla diffidenza (a volte espressa con toni ironici) di un tempo, si ammette che in questo “luogo scelto da Dio tanti hanno scoperto la bellezza di essere cristiani”, vivendolo “come un nuovo punto di partenza” per il loro cammino di fede.

In un mondo confuso, devastato, che ignora e rifiuta Dio, Medjugorje è giudicata una proposta di conversione e di vita nuova, sia per chi è lontano dalla fede che per coloro che la vivono in modo superficiale: Viene riconosciuta l’abbondanza di tali conversioni e si apprezza il ritorno alla pratica sacramentale (Eucaristia e Riconciliazione) e alla preghiera; si evidenzia anche, come esito positivo, il rinnovamento della vita matrimoniale e familiare.

Il Dicastero per la Dottrina della Fede ricorda poi i tanti eventi legati a Medjugorje, come l’affollatissimo e gioioso Festival della Gioventù di agosto, che ogni estate riunisce decine di migliaia di ragazzi, che si ritrovano per stare insieme, pregare e scambiarsi esperienze, un evento unico a livello internazionale, totalmente ignorato dai media, anche di area cattolica.

Non manca, sempre nell’esperienza spirituale medjugorjana alimentata dai “messaggi” della Madonna, “un’insistente esortazione a non sottovalutare la gravità del male e del peccato”, senza spaventarsi di fronte alle prove, e un’esortazione “a vivere la gioia di seguire Cristo, ringraziandolo anche per le piccole cose belle della vita”.

La Nota si chiude citando il messaggio della Vergine del 2 settembre 2018, come emblematico del più autentico spirito di Medjugorje: “Cari figli, le mie parole sono semplici […]. Io vi invito a mio Figlio. Solo Lui può trasformare la disperazione e la sofferenza in pace e serenità. Solo Lui può dare speranza nei dolori più profondi. Mio Figlio è la vita del mondo. Quanto meglio lo conoscerete, quanto più vi avvicinerete a Lui, tanto più Lo amerete, perché mio Figlio è l’Amore. L’amore cambia ogni cosa, rende bellissimo anche ciò che, senza amore, vi pare insignificante».

Il libro di Caniato cita ben 315 volte la parola “pace”, ad indicarne l’assoluta centralità nell’esperienza di Medjugorje. La pace è “frutto della carità vissuta”, intesa non solo come assenza di guerra, ma anche come cardine della società e della famiglia. La pace autentica è legata all’abbandono di “uno stile di vita mondano e di un eccessivo attaccamento ai beni terreni”.

Già nei primissimi giorni in cui appare, la Madonna richiama con forza che “il mondo può essere salvato soltanto tramite la pace, ma tutto il mondo avrà la pace soltanto se troverà Dio. Dio c’è, ditelo a tutti. Riconciliatevi tra voi; fatevi fratelli. La pace deve regnare tra gli uomini e Dio, e anche tra gli uomini”. Un formidabile appello che oggi è di sorprendente attualità.

