Madonna di Medjugorje/ Messaggio 2 dicembre: l’Avvento, Gesù e la Famiglia

Il penultimo messaggio della Madonna di Medjugorje prima di quello di Natale è atteso oggi, come ogni secondo giorno del mese, da tutti i pellegrini e affezionati al mistero delle apparizioni della Regina della Pace ai veggenti bosniaci: nella particolare e finora “inspiegabile” (a livello medico e psicologico) apparizione della GOSPA a Mirjana Dragicevic Soldo verrà consegnato un messaggio poi da diffondere in tutto il mondo e come ogni 2 del mese ciò potrebbe avvenire già a a partire da questa mattinata. Con l’Avvento cominciato ieri ufficialmente, la cristianità si avvicina a grandi passi verso il Natale del Signore e con essere il rapporto filiale e santo tra la Madonna e il Figlio Unigenito: di quel rapporto si è parlato anche nel precedente messaggio di Medjugorje a Mirjana esattamente un mese fa, «Un unico cuore in un solo cuore: amore, luce e vita. Il Padre Celeste si è donato mediante un volto umano, e tale volto è il volto di mio Figlio. Voi, apostoli del mio amore, voi dovreste sempre portare il volto di mio Figlio nei vostri cuori e nei vostri pensieri. Voi dovreste sempre pensare al suo amore e al suo sacrificio. Dovreste pregare in modo da sentire sempre la sua presenza». Non solo, nel messaggio di una settimana fa all’altra veggente di Medjugorje Marija Pavlovic la Regina della Pace aveva affidato queste altre intenzioni: «figlioli, pregate per la pace nei vostri cuori e nelle vostre famiglie affinché Gesù possa nascere in voi e darvi il Suo amore e la Sua benedizione».

MESSAGGIO MADONNA DI MEDJUGORJE: IL TEMPO D’AVVENTO

In un passato messaggio consegnato dalla Madonna ai veggenti di Medjugorje – era il 25 ottobre 2004 – con l’avvicinarsi del tempo di Avvento la GOSPA aveva spiegato così il senso profondo della Sacra Famiglia di Nazareth, con un’attualità incredibile: «nel cuore della vostra famiglia ci sia Gesù. Imparate nella preghiera ad amare tutto ciò che è santo. Imitate la vita dei santi, che loro siano per voi un incentivo e maestri sulla via della santità. Che ogni famiglia diventi testimone dell’amore in questo mondo senza preghiera e senza pace». Andando poi a recuperare diversi altri messaggi rilasciati dalla Madonna nel tempo di Avvento, il fattore comune che si scopre è quel senso di invito alla preghiera e alla conversione, anche per quei figli che si dicono cristiani e che partecipano ai riti in Chiesa nel tempo delle Feste natalizie: era l’11 dicembre 1986 quando la Regina della Pace sottolineava «vi invito a pregare in modo particolare in questo tempo (di Avvento) per essere in grado di gustare la gioia dell’incontro con Gesù che nasce. Io, cari figli, desidero che viviate questi giorni come li vivo io, con gioia. Desidero guidarvi e mostrarvi la gioia alla quale io desidero condurre ognuno di voi. Perciò, cari figli, pregate e abbandonatevi a me totalmente. Grazie per aver risposto alla mia chiamata!». Ieri il Papa, iniziando ufficialmente il tempo di Avvento, ha descritto così il rapporto tra la Madonna e il Figlio Gesù: «il nostro cuore sarà pieno di gioia, e potremo portarla dove c’è tristezza; sarà colmo di speranza, da condividere con chi l’ha perduta. Immedesimiamoci in Maria, che depose il suo Figlio nella mangiatoia, perché non c’era posto in una casa. Con lei e con San Giuseppe, suo sposo, teniamo lo sguardo rivolto al Bambino Gesù. Il suo sorriso, sbocciato nella notte, disperda l’indifferenza e apra i cuori alla gioia di chi si sente amato dal Padre che è nei cieli».

