Madonna di Medjugorje/ Messaggio 2 gennaio 2020: “non vacillate nelle vostre croci”

Il nuovo anno è scattato ma le “vecchie” tradizioni rimangono, specie in un momento spiritualmente molto intenso come quello che intercorre tra il Natale e l’Epifania: il messaggio della Madonna di Medjugorje verrà reso noto in giornata non appena la Santa Madre di Dio avrà fatto visita nella misteriosa apparizione presso la veggente Mirjana Dragicevic Soldo, come ogni secondo giorno del mese. Attenzione però: Medjugorje è tutto fuorché un “revival” di tradizione passata, ma prima di tutto un luogo dove la conversione si fa carne ogni giorno con pellegrini e “scettici” provenienti da ogni parte del mondo. È la libertà e l’adesione la cifra del percorso di conversione, come spesso ricorda anche la Madonna nei suoi messaggi consegnati a veggenti di Medjugorje. Nel giorno di Natale, come di consueto, sono state ben due le apparizioni avvenute presso Marja Pavlovic e Jacov Colo: se per la prima la venuta della Regina della Pace è “consueta”, una volta ogni 25 del mese, Natale compreso, per l’altro veggente da ormai 10 anni è solo il giorno della Nascita di Gesù ad ospitare la misteriosa apparizione della Vergine. Un passaggio su tutti ha lasciato colpiti i tanti pellegrini e affezionati che gravitano attorno Medjugorje e che non si perdono neanche un messaggio: «Figli, attraverso la preghiera col cuore, la fede e le opere comprenderete che cosa significhi vivere una sincera vita cristiana. Spesse volte, figli, le vostre vite ed i vostri cuori sono presi da tenebra, dolore e croci». Quell’invito a non vacillare nella fede è molto più profondo di quanto possa sembrare: «non domandatevi il perché pensando che siete soli e abbandonati ma aprite i vostri cuori, pregate e credete fermamente e allora il vostro cuore sentirà la vicinanza di Dio, e che Dio non vi abbandona mai e che è al vostro fianco in ogni momento. Attraverso la preghiera e la fede, Dio risponderà ad ogni vostro perché e trasformerà ogni vostro dolore, tenebra e croce in luce», diceva ancora la Madonna a Jacov.

MESSAGGIO MADONNA DI MEDJUGORJE DEL 2 GENNAIO

Una presenza dettata dalla libertà di “chiamarLo”, ovvero attraverso la preghiera: il messaggio di Medjugorje, in attesa che giunga quello indirizzato a Mirjana (e di risalto a tutta la cristianità, ndr) non si pone il problema di dover “convincere” l’altro. Si tratta di una scoperta di maggiore “letizia” laddove si sente vicino la presenza del Signore attraverso la protezione e l’intercessione della sua Vergine Madre: nel breve messaggio lasciato dalla Madonna a Marija il giorno di Natale, questo concetto è “sublimato” nelle righe rese pubbliche «Cari figli! Vi porto mio Figlio Gesù perché vi benedica e vi riveli il Suo amore che viene dai cieli. Il vostro cuore brama la pace che diminuisce sempre più sulla terra. Per questo gli uomini sono lontani da Dio, le anime sono ammalate e vanno verso la morte spirituale. Sono con voi, figlioli, per guidarvi su questo cammino di salvezza al quale Dio vi chiama. Grazie per aver risposto alla mia chiamata». Come ha ricordato ieri Papa Francesco nell’omelia per il primo giorno dell’anno e per la festa di Maria Santissima Madre di Dio, «Nel primo giorno dell’anno celebriamo queste nozze tra Dio e l’uomo, inaugurate nel grembo di una donna. In Dio ci sarà per sempre la nostra umanità e per sempre Maria sarà la Madre di Dio. È donna e madre, questo è l’essenziale. Da lei, donna, è sorta la salvezza e dunque non c’è salvezza senza la donna. Lì Dio si è unito a noi e, se vogliamo unirci a Lui, si passa per la stessa strada: per Maria, donna e madre».

