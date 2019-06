Madonna di Medjugorje, messaggio 2 giugno 2019/ “Nella preghiera l’amore di Dio”

Cresce l’attesa in ogni parte del mondo per il messaggio della Madonna di Medjugorje. Come ogni secondo giorno del mese, fedeli e pellegrini legati alle sue apparizioni aspettano la diffusione del messaggio trasmesso grazie all’incontro misterioso tra la veggente Mirjana Dragicevic Soldo e la Madre di Gesù. Qualche giorno fa, in occasione del 25 maggio, la Regina della Pace ha affrontato il delicato tema della conversione, un cammino nel quale non si è soli. C’è infatti proprio Lei che, grazie alla misericordia di Dio, istruisce e guida i suoi figli. E quindi ha colto l’occasione per invitarli a pregare con tutto il cuore affinché si realizzi il piano della salvezza. «Siate coscienti figlioli, che la vita è breve e vi aspetta la vita eterna secondo i vostri meriti». Da qui la richiesta di pregare «per poter essere degni strumenti nelle mani di Dio». A maggio per il messaggio del secondo giorno del mese la Madonna di Medjugorje ha parlato della gioia eterna e dell’amore come chiave per le porte del paradiso. «Figli miei, apostoli del mio amore, che la preghiera vi mostri la via ed il modo di diffondere l’amore di mio Figlio, la preghiera nella forma più sublime. Figli miei, anche quando provate a vivere le parole di mio Figlio, voi pregate. Quando amate coloro che incontrate, diffondete l’amore di mio Figlio».

MADONNA DI MEDJUGORJE, L’ESPERIENZA DI UNA GIOVANE RUSSA

Una giovane donna russa ha spiegato cosa è per lei la Madonna di Medjugorje e come ha cambiato la sua vita. «Per me significa pace, significa amore con il quale io amo tutto il mondo; un amore con il quale vorrei abbracciare tutti», ha dichiarato a papaboys.org. La ragazza ha spiegato anche quanto abbia inciso nel rapporto tra i giovani russi e la fede: «Dopo tanti anni di ateismo nelle generazioni più adulte sono avvenute numerose, veloci conversioni, soprattutto grazie alla Madonna, grazie a Medjugorje Io adesso prego Lei per i giovani e per la loro conversione». La giovane donna originaria di Mosca ha spiegato che i suoi coetanei cercano la verità, e questa non è possibile senza la conversione a Dio. «Nelle loro profondità c’è Dio, bisogna solo aiutarli a farlo uscire, e questo è quello che accade a Medjugorje, attraverso gli strumenti che la Madonna ci ha donato, la preghiera, il digiuno, i sacramenti». Infine, sul messaggio della Madonna di Medjugorje che ha più valore nella sua vita: «È la cosa più importante».

