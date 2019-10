Madonna di Medjugorje/ Messaggio 2 ottobre: “il senso della vita è amare e donare”

È stato da poco pubblicato anche in lingua italiana il nuovo messaggio della Madonna di Medjugorje comunicato dalla Regina della Pace a Mirjana Dragicevic Soldo durante la straordinaria e misteriosa apparizione che attende la veggente bosniaca ogni secondo giorno del mese. Come ben sanno i fedeli e affezionati pellegrini dediti al mistero tutt’ora in corso della Madonna di Medjugorje, le apparizioni restano cadenzate ma l’invito essenziale che ogni fedele cristiano vede richiamarsi giorno dopo giorno è l’urgenza della conversione del cuore, unito alla preghiera instancabile con la Regina della Pace proprio come straordinaria intercessione. Ai veggenti da più di trent’anni affida innumerevoli messaggi, dove si viene invitati a prendere il suo Figlio unigenito Gesù Cristo come esempio e a seguire sempre le sue orme e i suoi insegnamenti. È successo anche oggi, nel messaggio affidato a Mirjana dove viene posto l’accento sul radicale senso della vita non solo cristiana ma essenzialmente umana. L’amore e il perdono, il dono di sé come primo punto dell’orizzonte umana: Maria e Suo Figlio invitano a questo destino per ciascuno di noi e lo fanno tramite questo nuovo straordinario messaggio tutto da leggere e riflettere.

MESSAGGIO MADONNA MEDJUGORJE: APPARIZIONE DEL 2 OTTOBRE 2019

Ecco qui sotto il testo tradotto dai diversi portali specializzati nella diffusione del messaggio della Madonna a Mirjana e quindi a tutta la comunità di fedeli e pellegrini di Medjugorje: «Cari figli, la volontà e l’amore del Padre Celeste, fanno si che io sia qui, in mezzo a voi, per aiutare con il mio amore materno la crescita della fede nel vostro cuore e per poter veramente comprendere il senso della vita terrena e la grandezza della vita celeste. Figli miei, la vita terrena è la via verso l’eternità, verso la verità, verso la vita e verso mio Figlio. Su questa via io desidero condurvi. Voi, figli miei, voi che avete sempre sete del mio amore, della verità e della fede, sappiate che c’è solo una vera fonte dalla quale potete bere, la fiducia nel Padre Celeste, la fiducia nel Suo amore. Abbandonatevi completamente alla Sua volontà e non abbiate paura. Tutto ciò che è meglio per voi, tutto ciò che vi conduce verso la vita eterna, vi sarà dato. Comprenderete che il senso della vita non è sempre volere e prendere, ma amare e donare. Avrete una vera pace ed il vero amore. Sarete apostoli del mio amore. Con il vostro esempio farete si che anche quei miei figli che non hanno conosciuto l’amore di Dio, desidereranno conoscerlo. Figli miei, apostoli del mio amore, adorate insieme con me mio Figlio, e amateLo al di sopra di tutto. Cercate di vivere sempre nella Sua verità. Vi ringrazio».

© RIPRODUZIONE RISERVATA