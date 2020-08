Madonna di Medjugorje/ Messaggio 25 agosto 2020: “Gesù apre i vostri cuori”

Come ogni 25 del mese, è atteso il nuovo messaggio della Madonna di Medjugorje nella consueta e misteriosa apparizione alla veggente Marja Pavlovic: nel pieno della pandemia, con il mondo che soffre ancora delle pessime notizie di contagi e vittime, il messaggio di speranza offerto dalla Regina della Pace non è solo un “palliativo” in un momento difficile, bensì occorre trovare quella “Presenza” che può realmente dare significato ad una realtà altrimenti fragile e disperata. «In questo tempo inquieto in cui il diavolo miete le anime per attirarle a sé, vi invito alla preghiera perseverante affinché nella preghiera scopriate il Dio d’ amore e di speranza», spiegava la stessa Madonna nel messaggio del 25 luglio 2020, ricordando ai propri figli di prendere la croce tra le mani «Essa sia per voi d’incoraggiamento che l’amore vince sempre in modo particolare adesso che la croce e la fede sono rifiutate. Voi siate il riflesso e l’esempio con le vostre vite che la fede e la speranza sono ancora vive ed è possibile un nuovo mondo di pace. Io sono con voi e intercedo per voi davanti a mio Figlio Gesù. Grazie per aver risposto alla mia chiamata». In un messaggio passato – il 25 luglio 2004 – citato nella preghiera del giorno sul portale Medjugorje.ws, il tema attualissimo della preghiera veniva espresso in maniera semplice e netta: «vi invito in modo particolare a pregare per le mie intenzioni, cosicchè possa presentarvi a mio figlio Gesù, e Lui trasformi e apra i vostri cuori all’amore. Quando avrete amore nel cuore, in voi regnerà la pace».

IL MESSAGGIO DI PAPA FRANCESCO AI GIOVANI

Pochi giorni fa in vista dell’incontro annuale dei giovani a Medjugorje (1-6 agosto), Papa Francesco ha inviato un accorato messaggio nel quale sottolineava il bisogno concreto della fede viva e gioiosa per il futuro della Chiesa: «Non abbiate paura a correre incontro a Gesù per scoprire un altro modo di vivere, diverso da quello che offre la cultura del provvisorio, secondo la quale nulla può essere definitivo ma conta solo godere il momento presente». Francesco ha spiegato come sia fondamentale per la Chiesa avere da questi giovani il loro cuore fresco, docile e così desideroso di incontrare Gesù: «correte attratti da quel Volto tanto amato, che adoriamo nella santa Eucaristia e riconosciamo nella carne del fratello sofferente. Lo Spirito Santo vi spinga in questa corsa in avanti. La Chiesa ha bisogno del vostro slancio, delle vostre intuizioni, della vostra fede». Nell’omelia dell’Arcivescovo Henryk Hoser al 31° Festival dei giovani a Medjugorje dello scorso 6 agosto, il “solco” del messaggio del Papa viene ripreso e orientato verso la forte fede mariana della comunità bosniaca: «la cosa più importante è la nostra preghiera personale: dal cuore al cuore. Se quel cuore non è puro, la spazzatura di cui parla Gesù deve essere rimossa da quel cuore. Così tanto, anche eccessivamente, ci preoccupiamo della pulizia del corpo: bagni, docce, saponi e shampoo, creme, ma loro non purificano il cuore».



© RIPRODUZIONE RISERVATA