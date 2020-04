Madonna di Medjugorje/ Messaggio 25 aprile 2020: il diavolo, la fede e il coronavirus

Pubblicità

Da quando il messaggio straordinario della Madonna di Medjugorje alla veggente Mirjana non avviene più ogni secondo giorno del mese, aumenta ancora di più l’attesa dei fedeli pellegrini della GOSPA per il messaggio di oggi 25 aprile 2020: se ci si aggiunge che la più grave pandemia degli ultimi 50 anni ha di fatto impedito a milioni di persone di recarsi alla normale Messa della Domenica (oltre che spazzato via migliaia di persone contagiate dal tremendo coronavirus), si può intuire il senso di un’attesa giunta fino ad oggi per il pensiero che la Madonna consegnerà alla sua veggente Marija Pavlovic, poi tradotto e diffuso in tutto il mondo. Era solo un mese fa quando la Regina della Pace dedicò queste breve ma nettissime parole nel suo messaggio ai suoi “figli”:

Pubblicità

«Cari figli! Tutti questi anni Io sono con voi per guidarvi sulla via della salvezza. Ritornate a mio Figlio, ritornate alla preghiera e al digiuno. Figlioli, permettete che Dio parli al vostro cuore perché satana regna e desidera distruggere le vostre vite e il pianeta sul quale camminate. Siate coraggiosi e decidetevi per la santità. Vedrete la conversione nei vostri cuori e nelle vostre famiglie, la preghiera sarà ascoltata, Dio esaudirà le vostre suppliche e vi darà la pace. Io sono con voi e vi benedico tutti con la mia benedizione materna. Grazie per aver risposto alla mia chiamata». Il Demonio e la Santità, la possibilità e il paradosso di potersi convertire anche davanti al male più temibile (come la pandemia ha terribilmente disvelato) è quanto di più concreto e necessario la Chiesa di Cristo ha da “offrire” anche al mondo di oggi.

Pubblicità

MEDJUGORJE E IL CORONAVIRUS: COME SI VIVE OGGI?

Nel frattempo, nell’attesa del nuovo messaggio in arrivo successivo all’apparizione della Madre di Dio (di norma nella prima serata anche in lingua italiana, la situazione della pandemia ha inevitabilmente travolto le vite dei veggenti e dell’intera parrocchia di Medjugorje. La quarantena ha impedito la Santa Messa “dal vivo” e per diverse settimane l’unico modo per comunicare degli stessi veggenti – che invece solitamente incontrano migliaia di persone ogni giorno per testimoniare la loro fede in Gesù attraverso l’incontro salvifico con la Madonna – sono stati i social network e le poche dirette video: in una di queste, Marija Pavlovic ha fatto sapere ai tantissimi pellegrini fedeli della GOSPA «Dio vi strabenedica, carissimi! Con Gesù Risorto nel cuore e la Gospa con noi, non ci manca niente. Anche noi in preghiera, come la Gospa ci ha insegnato dall’inizio: al primo posto la preghiera e la conversione in famiglia. Uniti nella preghiera. Bacio grande a tutti voi». Ogni giovedì sera a Medjugorje è organizzata una preghiera comunitaria in diretta video streaming seguita da migliaia di persone collegate in tutto il mondo: l’idea venuta al parroco Padre Marinko Sakota è proprio quello di rimanere vicini e dediti alla preghiera anche nel momento più difficile del diffondersi globale del coronavirus.

«La straordinaria circostanza causata dalla pandemia di Coronavirus ha fatto si che questa questa primavera Medjugorje sia senza pellegrini. Ma il messaggio di pace trova ancora la sua strada nei cuori umani e si diffonde nel mondo grazie al centro Informativo Mir Medjugorje», spiega il giovane parroco su “La Luce di Maria”, non prima di invocare la benedizione della Madonna per tutti i fedeli «Vi saluto con tutto il cuore, in questo tempo difficile che ci troviamo a vivere ma nello stesso momento ricco di Misericordia, noi come figli della Madonna, desideriamo vederlo come un tempo di grazia, come un momento in cui possiamo vivere i messaggi della Madonna. Ricordiamoci dell’amore della nostra Madre che ci ha scelti che ci ama tutti e conta su tutti noi».



© RIPRODUZIONE RISERVATA