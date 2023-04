MADONNA DI MEDJUGORJE/ Messaggio 25 aprile 2023: il tempo e la preghiera

ATTESA PER IL NUOVO MESSAGGIO DELLA MADONNA DI MEDJUGORJE OGGI 25 APRILE 2023

Un mese dopo il criptico ma allo stesso tempo molto espressivo messaggio della Madonna di Medjugorje a tutto il mondo sorge di nuovo l’attesa per l’apparizione della “Gospa” alla veggente Marija Pavlovic Lunetti, da cui poi verrà diffuso un nuovo messaggio della Madonna di Medjugorje a tutti i fedeli e pellegrini sparsi in ogni parte del globo. Anche per oggi 25 aprile 2023 il messaggio della Madonna di Medjugorje verrò diffuso, con annessa traduzione in tutte le lingue principali, appena dopo le ore 20.

Si riparte da quelle brevissime parole dedicate dalla Regina della Pace di Medjugorje nell’insolita modalità del messaggio-frase della Madonna proposta il 25 marzo scorso: «Cari figli! Questo tempo sia per voi il tempo della preghiera». Nel mezzo delle guerre che insanguinano il mondo e fanno temere per un futuro di scontro nucleare globale, la proposta della Madonna e del Signore sembrano così “piccole” e “impotenti”: eppure è proprio quella la forza del Vangelo, una preghiera costante a Chi può caricarsi sulle spalle tutto il male e le ingiustizie del mondo. Perchè? Perché lo ha già fatto, come ricorda incessantemente la “Gospa” nelle migliaia di messaggi donati ai “propri” veggenti a Medjugorje: «in modo speciale vi invito: pregate, perché soltanto con la preghiera potrete vincere la vostra volontà e scoprire la volontà di Dio anche nelle più piccole cose. Con la vostra vita cuotidiana, figlioli, voi diventerete di esempio e testimonierete che vivete per Gesù oppure contro di lui e contro la sua volontà», si leggeva nel messaggio del 25 marzo 1998.

IL MESSAGGIO DA MEDJUGORJE IN ATTESA DELLA MADONNA: LE PAROLE DEL VISITATORE DEL VATICANO

Durante il recente messaggio pasquale del Visitatore Apostolico a Medjugorje, l’arcivescovo Aldo Cavalli ha esposto tutta la sua vicinanza e preghiera per la fede così viva e fervida nei luoghi attraversati ogni giorno da migliaia di pellegrini “in ricerca” di una risposta. «Cari parrocchiani, cari pellegrini, Io vi auguro ogni bene, a voi e a me. Però in questo tempo di Pasqua, dovremmo tutti dedicare qualche tempo, qualche ora alla profonda meditazione su cosa è la Pasqua. Cosa vuol dire: Cristo morì per i nostri peccati. Così comprendiamo il valore della croce», scriveva Mons. Cavalli nel suo messaggio di Pasqua lo scorso 9 aprile 2023.

Con la speciale protezione della Chiesa Cattolica che continua ad osservare i “fenomeni misteriosi” delle apparizioni ai veggenti di Medjugorje, l’arcivescovo riflette ancora una volta sul messaggio centrale del cristianesimo confermato anche in questa piccola parrocchia divenuto dal 1981 centro delle attenzioni da ogni parte del mondo. «Comprendere che il Signore Gesù che è morto per i nostri peccati, sepolto e risorto per grazia di Dio per volontà a di Dio ed è vivo! Questo è il passaggio, Pasqua – passaggio, del Figlio di Dio in mezzo a noi. Noi, nella comunione che abbiamo con Lui, nella preghiera e nella riflessione, dobbiamo con Lui fare lo stesso passaggio: entrar dentro nella morte dei peccati e risuscitare di nuovo, nuovi in una vita nuova di conversione e di grazia», conclude l’arcivescovo inviato speciale di Papa Francesco.











