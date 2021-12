Madonna di Medjugorje/ Messaggio 25 dicembre 2021: il Natale e la speranza di Maria

L’ATTESA PER IL MESSAGGIO DELLA MADONNA DI MEDJUGORJE

È il 25 del mese e come sempre è atteso a Medjugorje il messaggio della Madonna Regina della Pace: ma non è un mese qualunque, dato che in tutto il mondo si celebra il Santo Natale di quel Bambino frutto del Sì di Maria all’Annunciazione di Dio.

Nell’affidare nelle prossime ore il messaggio di Natale alla veggente Marija Pavlovic, la “Gospa” indicherà la “strada” di conversione per il nuovo anno che viene, invitando come sempre con libertà e verità all’adesione di quel Destino iniziato nel mondo dalla venuta dell’Unigenito. Ma per i fedeli pellegrini di Medjugorje, la Festa di Natale è “tripla”: oltre che la Nascita di Gesù e il messaggio “tradizionale” alla veggente Marija, il 25 dicembre è il giorno del messaggio annuale affidato a Jacov Colo, un altro dei primissimi veggenti a cui apparve nei primi anni Ottanta la Madre di Dio. Jacov ha ricevuto l’ultima apparizione quotidiana il 12 settembre 1998, da allora la Madonna gli comunicò una apparizione all’anno nel giorno di Natale. Nell’attesa dunque del doppio messaggio in arrivo per questa giornata di festa, ecco qui sotto le parole usate dalla Vergine nella duplice e “misteriosa” apparizione di Natale 2020.

MEDJUGORJE, IL DOPPIO MESSAGGIO DI NATALE 2020

A Marja Pavlovic, la “Gospa” affidò il compitò di annunciare al mondo la fede in un futuro migliore di quanto visto nel dramma della pandemia di quegli ultimi mesi: «Cari figli! Vi porto Gesù Bambino che vi porta la pace, Colui che è il passato, il presente ed il futuro del vostro vivere. Figlioli, non permettete che si spengano la vostra fede e la vostra speranza in un futuro migliore perché voi siete stati scelti per essere i testimoni della speranza in ogni situazione. Per questo sono qui con Gesù affinché vi benedica con la Sua pace. Grazie per aver risposto alla mia chiamata». Nel messaggio invece affidato a Jacov, la Madonna di Medjugorje chiede una volta di più di “abbandonarsi” al Sacro Cuore di Gesù per confidare nell’unica verità: «Cari figli, anche oggi Gesù è qui accanto a voi, anche quando pensate di essere soli e che non ci sia più luce nella vostra vita, Lui è sempre vicino a voi e non si è mai allontanato lasciandovi da soli. La luce della sua nascita illumina questo mondo e la vostra vita. Il suo cuore è sempre aperto per ricevere ogni vostra sofferenza, tentazione, paura e bisogno.

Le sue mani sono protese verso di voi per abbracciarvi come un Padre e dire quanto siete importanti per Lui, quanto vi ama e quanto si prende cura dei suoi figli. Figli cari anche i vostri cuori sono altrettanto aperti verso Gesù? Avete completamente consegnato la vostra vita nelle Sue mani? Avete accettato Gesù come vostro Padre, al quale potete sempre rivolgervi per trovare in Lui conforto e tutto ciò di cui avete bisogno per vivere la fede veritiera? Perciò, figli miei, abbandonate il vostro cuore a Gesù e lasciate che sia lui a governare le vostre vite, perché solo così accetterete il presente e potrete affrontare il mondo in cui vivete oggi. Con Gesù, tutta la paura, la sofferenza e il dolore scompaiono perché il vostro cuore accetta la sua volontà e tutto ciò che entra nella vostra vita. Gesù vi darà la fede per accettare tutto e niente potrà allontanarvi da Lui, perché vi tiene per mano e non permette che ve ne andiate o vi perdete nei momenti difficili perché è diventato il Signore della vostra vita. Vi benedico con la mia benedizione materna».

