Madonna di Medjugorje/ Messaggio 25 febbraio 2020: “la pace solo nella preghiera”

Nel pieno dell’emergenza Coronavirus con anche l’invito di alcune Diocesi di evitare la celebrazione delle Sante Messe, il bisogno delle comunità di ricevere un messaggio di speranza in un momento così difficile è sempre più ingente: oggi, come ogni 25 del mese, è l’appuntamento irrinunciabile con la Madonna di Medjugorje e il suo “messaggio” consegnato alla veggente Marja Pavlovic durante la straordinaria apparizione mensile della ex ragazzina bosniaca. Durante la giornata di ieri il portale Medjugorje.ws – che ospita tutti i messaggi passati e recenti – nella sezione della “citazione del giorno” è stato citato un passaggio di un vecchio messaggio del 25 agosto 1995 che pare essere ancora molto attuale: «Cari figli, oggi vi invito alla preghiera. Che la preghiera sia per voi vita. Una famiglia non può dire che é nella pace se non prega. Perciò che la vostra mattina cominci con la preghiera del mattino e la sera finisca con il ringraziamento». È la preghiera e l’amore per il prossimo, a cominciare dalla propria famiglia, ad essere centrali nei messaggio della Regina della Pace per i propri figli: in momenti complessi e difficili come quelli odierni, la necessità di non “perdere la bussola” e farsi prendere da facili catastrofismi è ancora più emergenziale e utile. L’invito della Madonna – che dovrebbe essere reso pubblicamente entro la prima serata di oggi come da tradizione – andrà in quella direzione con un messaggio lanciato a tutta la cristianità in attesa delle nuove intenzioni della GOSPA.

MESSAGGIO MADONNA DI MEDJUGORJE: IL “CASO” DELLE APPARIZIONI

Negli scorsi giorni Medjugorje è tornato principale nelle cronache internazionali non solo per i nuovi messaggio che in maniera misteriosa continuano a procedere tramite i primi veggenti delle apparizioni mariane: è emerso infatti una parte del parere della Commissione vaticana su Medjugorje (presieduta dal Cardinal Camillo Ruini) dove si conferma la veridicità delle prime 7 apparizioni della Madonna agli allora giovani veggenti di Medjugorje. Il testo riservato è stato poi pubblicato dalle Edizioni San Paolo in un libro a firma di Saverio Gaeta “Dossier Medjugorje. Svelata la Relazione finora segreta della Commissione vaticana che ha giudicato credibili le apparizioni mariane” dove l’intera vicenda di Medjugorje e dei “misteri” delle apparizioni viene dipanata nell’analisi: «la Relazione è netta nell’affermare, a schiacciante maggioranza dei votanti (13 su 15), che riguardo a esse ‘consta la soprannaturalità’. E anche per le successive, più che un dubbio, la Relazione esprime la consueta e tradizionale sospensione di giudizio (12 su 14), in attesa dell’ulteriore evoluzione degli eventi», sostiene il vaticanista nel suo ultimo saggio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA