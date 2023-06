Madonna di Medjugorje/ Messaggio 25 giugno 2023: 42 anni fa le prime apparizioni di Maria

ATTESO OGGI 25 GIUGNO 2023 IL NUOVO MESSAGGIO DELLA MADONNA DI MEDJUGORJE

Il 24 e 25 giugno 1981 cominciarono nell’allora sconosciuta al mondo cittadina di Medjugorje le apparizioni e il messaggio della Madonna destinate a sconvolgere per sempre la vita di 6 giovanissimi che nel giro di poco tempo vennero bollati come “falsi veggenti”, “mentitori”, “esaltati” e quant’altro. E invece come ha ricostruito la Commissione Ruini del Vaticano – in attesa di un giudizio definitivo della Chiesa Cattolica che arriverà solo a fenomeno “concluso” – quelle prime apparizioni a Medjugorje sono da considerarsi veritiere, «non c’è un’origine demoniaca».

Sono passati 23 anni e oggi 25 giugno 2023 si attende come ad ogni 25 del mese l’apparizione a Marija Pavlovic Lunetti: nel messaggio della madonna di Medjugorie diffuso dalla stessa veggente un mese esatto fa, la Regina della Pace con poche e dirette parole chiedeva di testimoniare l’amore di Dio per la terra ed ogni creatura. «Cari figli! Vi invito ad andare nella natura e a pregare perché l’Altissimo parli al vostro cuore e perché sentiate la forza dello Spirito Santo per testimoniare l’amore che Dio ha per ogni creatura. Io sono con voi ed intercedo per tutti voi. Grazie per aver risposto alla mia chiamata», si leggeva nel messaggio della Madonna di Medjugorje lo scorso 25 maggio 2023.

MESSAGGIO MADONNA A MEDJUGORJE: I 42 ANNI DALLE PRIME APPARIZIONI, LA NOVENA

Sono invece cominciate negli scorsi giorni le novene sulla Collina delle Apparizioni a Medjugorje in vista della grande giornata di festa oggi nel 42esimo anniversario delle prime apparizioni e del messaggio della Madonna ai 6 allora giovanissimi veggenti. Era il tardo pomeriggio di mercoledì 24 giugno 1981, festa di San Giovanni Battista, quando sei ragazzini tra i 12 e i 20 anni passeggiavano sul monte Crnica (oggi chiamato la Collina delle Apparizioni) e in una zona sassosa detta Podbrdo: vedono apparire sollevata da terra la figura di una giovane donna bellissima e luminosa con un bambino tra le braccia. Quei sei ragazzi erano Ivanka Ivanković (15 anni), Mirjana Dragićević (16 anni), Vicka Ivanković (16 anni), Ivan Dragićević (16 anni), 4 dei 6 attuali veggenti, più Ivan Ivanković (20 anni) e Milka Pavlović (12 anni).

Capiscono che si tratta della Madonna ma lei non dice nulla e loro, quasi spaventati, scappano via: intimati a non dire nulla dalle famiglie, spaventate dalle conseguenze nell’allora Repubblica comunista di Jugoslavia di Tito, i ragazzi non tengono fede alla promessa fatta agli adulti e ritornano io giorno dopo assieme ad un folto gruppo di “curiosi”. Ha così inizio in quel 25 giugno la prima vera apparizione che vedranno però solo Ivanka, Mirjana, Vicka, Ivan, a cui si aggiungono i “nuovi” Marija Pavlović (16 anni), sorella maggiore di Milka, e il piccolo Jakov Čolo di 10 anni: come spiega questo portale di Medjugorje, «Il gruppo dei sei veggenti prescelti dalla Beata Vergine è così stabilmente formato, ed è per questo che l’anniversario delle Apparizioni viene celebrato il 25 giugno di ogni anno, come espressamente deciso dalla Vergine stessa». Nella giornata di oggi, oltre all’attesa verso le ore 20 con la traduzione in tutte le principali lingue del mondo del messaggio della Madonna a Marija, si celebrano le Sante Messe nelle varie lingue oltre a quella centrale delle ore 19: seguirà l’Adorazione eucaristica comune di un’ora e proseguirà in silenzio fino alle 7 del mattino. Una lunga preghiera comune alla Madonna di Medjugorje e in tutto il mondo per ricordare i 42 anni esatti da quelle prime misteriose ma “veritiere” (cit, Card. Ruini) apparizioni della Madonna.











