Madonna di Medjugorje/ Messaggio 25 luglio 2020: “scoprite Dio in tutto”

Ad un mese di distanza dall’ultimo messaggio della Madonna di Medjugorje, si rinnova oggi 25 luglio 2020 la tradizionale apparizione della Regina della Pace alla veggente Marija Pavlovic con annesso messaggio da destinare all’intera comunità mondiale per invitare alla conversione e alla costante preghiera. 30 giorni fa la Madonna aveva invitato i suoi figli ad «aprire i cuori in questo tempo di grazia» e incamminarsi sulla via della conversione: «La vostra vita è passeggera e non ha senso senza Dio. Perciò sono con voi per guidarvi verso la santità della vita affinchè ciascuno di voi scopra la gioia di vivere. Figlioli, vi amo tutti e vi benedico con la mia benedizione materna. Grazie per aver risposto alla mia chiamata», si concludeva il messaggio del 25 giugno 2020. In un messaggio assai più remoto citato nella preghiera del giorno del portale Medjugorje.ws, ma dalla valenza attualissima (era il 25 aprile 1989, ndr) la GOSPA invitava i propri figli a rallegrarsi per tutto quello che avevano: «Ringraziate Dio perché tutto è un suo dono a voi. Così potrete nella vita ringraziare per tutto e scoprire Dio in tutto, anche nel più piccolo fiore. Scoprirete Dio». Nel recente messaggio consegnato dalla Madonna all’altro veggente Ivan Dragicevic (per la sua annuale apparizione, ndr) la Madre di Dio sottolinea invece l’importanza di non stancarsi mai nel pregare per il prossimo: «vi invito alla perseveranza della preghiera. Pregate per i miei piani, progetti che desidero realizzare con questa parrocchia e con il mondo intero. Cari figli non mi sono stancata, perciò cari figli non vi stancate anche voi».

MESSAGGIO MADONNA DI MEDJUGORJE: I SEGRETI E LA PREGHIERA

E se alcuni segreti dei 10 legati alla Madonna di Medjugorje fossero “modificabili” con la preghiera? Il tema è dibattuto da molti anni in seno ai fedeli pellegrini dediti alla GOSPA, ma ad esprimersi tempo fa (di recente ripreso dal portale Papaboys.org, ndr) nel merito è l’importante mariologo di fama internazionale, Diego Manetti, intervistato da “La Nuova Bussola Quotidiana” sul “mistero” di Medjugorje: «Sappiamo che i sette segreti che vanno dal quarto al decimo, riguardano dei terribili castighi. Laddove i castighi non sono un prodotto di Dio, ma sono ciò che l’uomo sta producendo da sé, rifiutando Dio e seminando l’odio che porta nel cuore ferito dal peccato», spiega Manetti sottolineando come questi 7 segreti dovranno realizzarsi, ma nello stesso tempo «possono essere modificati nell’intensità con la preghiera e il digiuno, tanto è vero che Vicka e Mirjana hanno già detto che il settimo segreto è stato leggermente attenuato. Ma la cosa più importante di tutte, però, è che noi ci rendiamo conto che la Madonna ci sta regalando un tempo di grazia affinché possiamo affrettarci e convertirci subito!». Come noto tra i fedeli e studiosi del “fenomeno” Medjugorje, a differenza dai segreti di Fatima quelli della GOSPA verranno rivelati tre giorni prima del loro verificarsi effettivo in modo che «anche i più scettici e increduli avranno la possibilità di convertirsi e di credere», conclude Manetti sulla Nuova Bussola Quotidiana.



