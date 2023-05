MESSAGGIO MADONNA DI MEDJUGORJE/ 25 maggio 2023: “qui c’è la presenza di Maria”

ATTESO IL MESSAGGIO DELLA MADONNA DI MEDJUGORJE, OGGI 25 MAGGIO 2023

Mentre qui in Italia le tv si “affollano” di presunte apparizioni e veggenti, è giunto il momento della tradizionale attesa per il messaggio della Madonna agli storici veggenti di Medjugorje: in particolare, come ogni 25 del mese, milioni di pellegrini e fedeli attendono oggi l’apparizione della “Gospa” alla veggente Marija Pavlovic Lunetti. Come da tradizione, oltre al momento di straordinaria e “misteriosa” visione della Madonna, la Regina della Pace comunicherà un breve messaggio da tradurre e diffondere in tutto il mondo con l’invito alla conversione e l’abbraccio materno per tutti i figli di Dio, nessuno escluso.

In attesa del messaggio di oggi 25 maggio 2023, solo un mese fa le brevi parole diffuse dalla veggente riguardo il messaggio della Madonna Medjugorje puntarono tutto sulla necessità di pace e di gioia in Gesù: «Cari figli! Vi invito tutti ad essere portatori della pace e della gioia di Gesù Risorto per tutti coloro che sono lontani dalla preghiera affinché, attraverso le vostre vite, l’amore di Gesù li trasformi a vita nuova, vita di conversione e santità. Grazie per aver risposto alla mia chiamata».

MESSAGGIO MADONNA MEDJUGORJE, MONS. CAVALLI: “QUI LA PRESENZA DELLA MADONNA È MOLTO EVIDENTE”

Lo scorso 14 maggio il visitatore speciale inviato dal Vaticano per la comunità di Medjugorje, Mons. Aldo Cavalli, ha fatto visita alla parrocchia di San Giacomo dopo un viaggio in Spagna: intervistato dalla testata “Religión Confidencial” il visitatore di Papa Francesco ha confermato l’attesa della Chiesa Cattolica sul giudizio ultimo per le apparizioni e il messaggio della Madonna a Medjugorje (finché i fenomeni sono in corso per tradizione la Chiesa sospende il giudizio sulla veridicità).

«La presenza della Vergine è molto evidente ed è Lei che ci accompagna a trovare Gesù», ha detto Mons. Cavalli nelle dichiarazioni importanti che fanno ben intuire come, al netto del giudizio ultimo che arriverà tra qualche anno dalla Santa Sede, Medjugorje sia un luogo di profonda spiritualità e conversione. In merito alle continue apparizioni che proseguono – oggi 25 maggio come ogni mese la “Gospa” appare appunto a Marja Pavlovic Lunetti – il visitatore del Vaticano sottolinea che si tratta di «considerazioni private» e che al momento non può essere data risposta certa, sebbene comunque la Commissione Ruini abbia stabilito che le prime 7 apparizioni della Madonna a Medjugorje sono vere e verificate. «Medjugorje è un luogo di grazia e di conversione. Le persone si confessano, ma non solo per essere perdonate dei loro peccati, ma di solito perché vogliono cambiare vita», ha detto ancora il visitatore Mons. Cavalli che nel novembre 2021 ha preso il posto di Mons. Henryk Hoser dopo la sua morte.

LA PRESENZA DELLA MADONNA A MEDJUGORJE E LA REGOLA DEI PELLEGRINAGGI

Con il “via libera” del Vaticano nel 2019 a pellegrinaggi organizzati dalle Diocesi mondiali a Medjugorje non si è appurato al 100% la veridicità delle apparizioni ma certamente questo atto di Papa Francesco – unito alla Commissione Ruini sulla veridicità delle prime 7 apparizioni – ha portato l’attenzione della Chiesa su Medjugorje con sguardo di speranza e di commozione, e non più di “sospetti” come avvenuto nei primi anni delle misteriose apparizioni della Vergine ai veggenti.

Sempre in attesa del nuovo messaggio in arrivo questa sera “tramite” Marina Pavlovic, va recuperato quanto ribadito dalla Santa Sede dopo il via libera del Papa ai pellegrinaggi in Medjugorje: «Questi pellegrinaggi non siano interpretati come una autenticazione dei noti avvenimenti, che richiedono ancora un esame da parte della Chiesa. Va evitato dunque che tali pellegrinaggi creino confusione o ambiguità sotto l’aspetto dottrinale. Ciò riguarda anche i pastori di ogni ordine e grado che intendono recarsi a Medjugorje e lì celebrare o concelebrare anche in modo solenne».

