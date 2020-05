Madonna di Medjugorje/ Messaggio 25 maggio “diavolo non può nulla contro preghiera”

Pubblicità

Come ogni 25 del mese anche per oggi i pellegrini da ogni parte del mondo aspettano con trepidazione il messaggio della Madonna di Medjugorje affidato alla veggente Marja Pavlovic per essere diffuso in tutto il mondo e in tutte le lingue: da quanto è cominciata l’emergenza coronavirus anche il Santuario di Medjugorje ha dovuto necessariamente “chiudere i battenti” temporaneamente per evitare problemi di contagi e diffusione della pandemia ma con il lento ritorno ad una normalità è ipotizzabile che forse già dal prossimo mese di giugno si potrà tornare – con le dovute distanze e regole di sicurezza – a visitare nuovamente i luoghi delle apparizioni e le testimonianze dei veggenti. Nell’attesa per le nuove parole affidate dalla Regina della Pace a Marja, ieri il portale Medjugorje.ws ha voluto ricordare un frammento di un passato messaggio (era il 25 febbraio 1988) dalla strettissima attualità spirituale: «Se pregate, satana non può intralciarvi minimamente, perché voi siete figli di Dio e Lui tiene il suo sguardo su di voi. Pregate! La corona del Rosario sia sempre nelle vostre mani, come segno per satana che appartenete a me». E proprio la preghiera è quel gesto richiesto costantemente dalla GOSPA come miglior segno di “sequela” umile e semplice al Figlio Suo Gesù per ogni tipo di richiesta e affidamento.

MESSAGGIO MADONNA MEDJUGORJE: LE PAROLE DI VICKA

«Questo tempo sia per voi un’ esortazione alla conversione personale. Figlioli, pregate nella solitudine lo Spirito Santo affinché vi rafforzi nella fede e nella fiducia in Dio per poter essere i degni testimoni dell’amore che Dio vi regala attraverso la mia presenza. Figlioli, non permettete che le prove vi induriscano il cuore e che la preghiera sia come un deserto. Siate il riflesso dell’amore di Dio e testimoniate Gesù Risorto con le vostre vite. Io sono con voi e vi amo tutti con il mio amore materno. Grazie per aver risposto alla mia chiamata», lo spiegava sempre la Madonna di Medjugorje nell’ultimo messaggio del 25 aprile scorso, ribadendo i termini di un periodo così particolare come quello della pandemia che l’umanità sta sperimentando sulle proprie sofferenze. In un video-messaggio diffuso da un’altra veggente di Medjugorje, Vicka, lo scorso 14 maggio la donna ha voluto lanciare un invito ricco di speranza e testimonianza dai luoghi misteriosi delle apparizioni: «Non abbiate paura! Il Signore vede e provvede!», spiega la veggente che ribadisce l’importanza della preghiera “col cuore” usando la metafora del fiore, «la Madonna ci ha dato un bellissimo esempio: voi nelle vostre case avete una pianta di fiore; ogni giorno mettete un po’ di acqua e quel fiore diventa una bella rosa».



