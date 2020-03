Madonna di Medjugorje/ Messaggio 25 marzo 2020: “solo in Dio è la vera pace”

In un’Europa e un mondo travolti dalla pandemia coronavirus, oggi 25 marzo 2020 è atteso il nuovo messaggio consegnato dalla Madonna di Medjugorje alla veggente Marja Pavlovic nella consueta “misteriosa” apparizione mensile. Solo un mese fa quando la Regina della Pace apparse a Marja, l’Italia iniziava a fare i conti con i primi casi di Covid-19, ora dopo soli 30 giorni il dramma è divenuto quotidiano con più di 6mila morti pianti spesso nella solitudine di corpi isolati negli ospedali o nelle case in quarantena: Papa Francesco ha più volte invocato la protezione della Madonna per affrontare con la compagnia “viva e carnale” della fede e così si può avere conferma – pur con un messaggio che risale addirittura al 25 gennaio 2000 – nell’ultima preghiera-citazione del giorno offerta dal portale “Medjugorje.ws” (dove vengono raccolti tutti gli ultimi messaggi della GOSPA, ndr). «Cari figli, vi invito, figlioli, alla preghiera incessante. Se pregate siete vicini a Dio e Lui vi guiderà sulla via della pace e della salvezza. Perciò oggi vi invito a dare la pace agli altri. Solo in Dio è la vera pace. Aprite i vostri cuori e diventate donatori di pace, e gli altri, in voi e attraverso di voi, scopriranno la pace e così testimonierete la pace e l’amore che Dio vi dà», raccontava la Regina della Pace. Sono passati 20 anni esatti ma è un messaggio attuale come non mai.

MADONNA DI MEDJUGORJE, LE NOVITÀ DALLA VEGGENTE MIRJANA

Da una veggente di Medjugorje, ad un’altra: lo scorso 2 marzo potrebbe essere stato l’ultimo messaggio “mensile” che la Madonna abbia consegnato a Mirjana Dragicevic. Come vi abbiamo raccontato in questo approfondimento negli scorsi giorni, la storica veggente tra le prime ad aver avuto le apparizioni della Madonna ha cominciato di aver ricevuto tali “consegne” dopo il messaggio annuale che ella riceve ogni 18 marzo. Per il giornalista e scrittore Saverio Gaeta, studioso dei fenomeni mariani di Medjugorje, questo annuncio della veggente può essere letto in un modo preciso: «Quando i veggenti ricevono il decimo segreto, smettono di avere l’apparizione quotidiana della Vergine, e gli viene promesso che per tutta la vita ne avranno una all’anno: a Mirjana accade il 18 marzo, a Ivanka il 25 giugno e a Jakov il 25 dicembre». Come hanno sempre raccontato i vari veggenti di Medjugorje, è noto sin dall’inizio che le apparizioni mensili o quotidiane non sarebbero durate per sempre; per questo motivo, riporta ancora Gaeta, «i fedeli non hanno motivo di preoccuparsi o di interpretare questo annuncio della veggente come un presagio». Continueranno le apparizioni annuali ogni 18 marzo per Mirjana, come avviene per Ivanka il 25 giugno e Jakov il 25 dicembre, giorno di Natale. Resta invece confermato e misteriosamente rinnovato ogni 25 del mese il messaggio della Madonna alla veggente Marja,



© RIPRODUZIONE RISERVATA