IL NUOVO MESSAGGIO DELLA MADONNA DA MEDJUGORJE E LA PREGHIERA PER LA GUARIGIONE DEL PAPA

Appena la settimana dopo il nuovo messaggio consegnato alla veggente Mirjana Dragicevic Soldo, la Madonna di Medjugorje torna alla consueta, misteriosa, apparizione mensile tramite l’altra veggente fin dalle primissime apparizioni ormai più di 40 anni fa: è il messaggio diffuso in tutte le lingue da Marija Pavlovic Lunetti quello atteso nella serata di oggi 25 marzo 2025, non appena arriverà l’approvazione ecclesiastica del visitatore apostolico del Vaticano per Medjugorje, l’arcivescovo Aldo Cavalli.

Un mese esatto dopo tra pellegrinaggi e cicli di preghiera nei luoghi sacri della “Gospa” per la guarigione di Papa Francesco, il popolo cristiano che ogni giorno si ritrova tra la parrocchia di Medjugorje e la collina del Podbrdo può finalmente ben sperare viste le recenti dimissioni dall’ospedale Gemelli del Santo Padre per una lunga convalescenza in Vaticano. L’intercessione chiesta a gran voce anche da Medjugorje verso la Madonna Madre di Dio è stata ampia e ha toccato praticamente ogni parte del mondo cristiano.

Nel precedente messaggio Madonna di Medjugorje diffuso lo scorso 25 febbraio, la “Gospa” ebbe a dire che la preghiera a Dio è la fonte primaria di ogni cosa, «siate le mie mani di pace e di preghiera, siate amore per tutti coloro che non amano, non pregano e non vogliono la pace». Ma è sull’esortazione alla conversione che il messaggio di Medugorje coincide con quanto il Papa non ha mai smesso di richiamare nei suoi messaggi e discorsi anche dal letto d’ospedale.

MIRJANA E L’APPARIZIONE ANNUALE DELLA “GOSPA”: IL MESSAGGIO DI MEDJUGORJE DIFFUSO IL 18 MARZO 2025

In attesa del nuovo messaggio in arrivo come sempre dalle ore 19 in poi, non appena giunta l’approvazione della Chiesa – come prevede ormai il nuovo dispositivo di “nulla osta” promulgato dal Vaticano e da Papa Francesco dallo scorso settembre 2024 – vi è da segnalare il recente messaggio giunto al termine della apparizione annuale di un’altra veggente delle origini di Medjugorje, Mirjana Dragicevic Soldo.

Come noto ai pellegrini e fedeli affezionati alla particolare vicenda ecclesiale di Medjugorje, Mirjana ebbe apparizioni giornaliere della Madonna dal 24 giugno 1981 fino a Natale 1982, in cui le venne rivelato l’ultimo dei 10 segreti di Medjugorje. Da quel giorno, la Madre di Dio rivelò alla veggente che sarebbe tornata a trovarla ogni 18 marzo per un’unica “misteriosa” (nel senso religioso del termine, ndr) apparizione annuale. Con mille pellegrini raccolti in preghiera di fianco a lei, Mirjana lo scorso 18 marzo 2025 ha ricevuto l’apparizione della Madonna attorno alle 13.30, diffondendo poi in serata il messaggio affidatole dalla Vergine (anch’esso con l’approvazione del Vaticano, ndr) e legato al tempo drammatico che il mondo sta attraversando.

Oltre all’invito alla conversione e alla preghiera, il messaggio della Madonna di Medjugorje al mondo, tramite Mirjana, punta sulla centralità di affidarsi a Gesù in quanto unico con la “Sua Luce” possa «illuminare il buio, solo Lui con la Sua parola può togliere la sofferenza». La veggente della Madonna di Medjugorje, davanti ai fedeli attoniti e colpiti dalla profondità di sguardo di Mirjana al termine dell’apparizione, spiega come la Madonna le abbia ribadito «non abbiate paura di camminare con me», in quanto la Madonna è pronta a guidarci «verso mio Figlio, verso la Salvezza».