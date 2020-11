Madonna di Medjugorje/ Messaggio 25 novembre: “amate Dio e amerete il prossimo”

Come ogni 25 del mese migliaia di pellegrini sparsi in ogni angolo del globo attendono la diffusione del messaggio affidato dalla Madonna di Medjugorje alla veggente Marija Pavlovic: nel mezzo di una seconda ondata di Covid-19 che rende purtroppo ancora impossibile il pellegrinaggio nella piccola comunità bosniaca, le preghiere e le richieste di Grazia si fanno molto più fitte, complice anche l’avvicinarsi del Natale e dell’attuale periodo di avvento. «In questo tempo vi chiamo a ritornare a Dio ed alla preghiera. Invocate tutti i santi in vostro aiuto affinché essi vi siano d’esempio e d’aiuto. Satana è forte e lotta per attirare a sé quanti più cuori possibile», sottolineava la GOSPA nel suo messaggio di un mese fa. Un “maligno” che vuole la guerra e l’odio tra le persone: per questo l’avvertenza della Regina della Pace è posta ancora una volta sull’instancabile ed umile richieste di preghiera al Suo Figlio unigenito: «sono con voi così a lungo per guidarvi sulla via della salvezza, a Colui che è via, verità e vita. Figlioli, ritornate all’amore verso Dio e lui sarà la vostra forza ed il vostro rifugio. Grazie per aver risposto alla mia chiamata».

LA CONVERSIONE A MEDJUGORJE

Non sono poche le testimonianze provenienti da Medjugorje anche nel mezzo della pandemia globale: particolarmente commosso il racconto di Padre John Baughton, nato protestante e convertito cattolico proprio tramite un incontro decisivo durante il pellegrinaggio alla GOSPA. La testimonianza è stata resa lo scorso 29 ottobre sul canale YouTube “Frutti di Medjugorje” (qui il video integrale, ndr) ma rappresenta un vissuto molto “usuale” tra i milioni di pellegrini della Madonna di Medjugorje: «non si tratta solo di una chiamata alla vita religiosa, ci sono anche vocazioni secondarie. Come prete sento spesso le persone chiedere: Come posso tornare nella mia parrocchia e diventare attivo? Cosa posso fare quando torno? In qualche modo risolvono tutti questi problemi e questo conferma ciò che avevo notato del carisma di Međugorje: la Madonna che dà numerosi ordini alle sue truppe a tutti i livelli inviandoli nel mondo». Il cristianesimo è un costante essere “attivo” alla realtà che ci circonda: spiega ancora Padre Baughton concludendo la sua testimonianza raccolta dal portale Medjugorje.hr, «fare posto a Gesù Cristo, per lasciargli il primo posto nei nostri cuori, in modo che possiamo individualmente, in qualunque modo ci ispiri lo Spirito Santo, agire, uscire e portare la luce di Cristo alle altre persone». In un passato messaggio della Madonna di Medjugorje – citato ieri dal portale Medjugorje.ws nella sua “citazione del giorno” – si esprime benissimo quel senso di “comunione” espresso dalla testimonianza dell’ex protestante poi convertito: «se prima non amate Dio, non potrete amare il prossimo ne colui che odiate. Perciò, figlioli, pregate e attraverso la preghiera scoprirete l’amore».



