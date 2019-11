Madonna di Medjugorje/ Messaggio 25 novembre: “con voi si realizza il disegno di Dio”

Come ogni 25 del mese, fedeli e pellegrini in ogni parte del mondo attendono con gioia e in preghiera il messaggio “recapitato” dalla Madonna alla veggente di Medjugorje Marja Pavlovic durante la misteriosa apparizione che nel tardo pomeriggio pone la donna in contemplazione della Regina della Pace, ormai da oltre 30 anni senza alcuna “pausa”. In attesa del nuovo invito alla conversione del cuore che senza sosta la Madre di Dio rivolge ai suoi figli in ogni modo e in ogni contesto – e con testimoni alle volte inaspettati – vi segnaliamo un particolare passaggio di una apparizione del 25 aprile 1987, dall’attualità intatta e stupefacente: «desidero che attraverso ognuno si realizzi il disegno di Dio, che cresca tutto ciò che Dio vi ha dato nel cuore. Perciò pregate, perché la benedizione di Dio possa proteggere ognuno di voi da tutto il male che vi minaccia». L’invito della Madonna di Medjugorje non è solo ai pellegrini o ai veggenti affezionati da più di trent’anni al “rito misterioso” nella piccola Bosnia, ma parla al cuore di ogni singolo uomo: «La preghiera sia il balsamo per la vostra anima perché il frutto della preghiera è la gioia, il dare, il testimoniare Dio agli altri attraverso le vostre vite. Figlioli, se vi abbandonate completamente a Dio, Lui si occuperà di tutto, vi benedirà e i vostri sacrifici avranno senso. Io sono con voi e vi benedico tutti con la mia benedizione materna», lo diceva ancora la Madre di Dio nell’ultimo messaggio di un mese fa. E quell’invito alla conversione che rimane intatto e puro come la duemiladiciannove anni fa..

MESSAGGIO MADONNA MEDJUGORJE: LA FEDE DI ROBERTO MANCINI

Il mondo attorno alla fede riscoperta e rinata a Medjugorje è tutt’altro che “confinato” nella pur grandissima famiglia della chiesa popolare e paesana: da vip a testimoni comuni, da poverissimi a miliardari, di fronte a Cristo e alla Madonna sono tutti uguali e per questo motivo spesso affascina le persone che per la prima volta si affacciando al mondo-Medjugorje. Proprio come è successo a Roberto Mancini, il tecnico della Nazionale ritornata vincente in questi ultimi mesi: in una intervista alla Gazzetta dello Sport, il “gemello del gol” di Gianluca Vialli racconta senza alcuna remora la sua conversione tanti anni fa «Il mio rapporto con la religione? Sono sempre stato religioso, sono cresciuto in parrocchia e credo in Gesù e nella Madonna. Sono nato il 27 novembre, il giorno della Vergine della Medaglia Miracolosa. Sono convinto di una cosa e cioè che la fede ti aiuti a maturare e ti dia una grandissima mano nei momenti di difficoltà e devo tanto alla Madonna di Medjugorje. Ringrazio Dio della serenità che mi ha fatto vivere fino ad oggi…». Da Mancini nei mesi passati spesso sono arrivati appelli e preghiere per l’amico malato Sinisa Mihajlovic, anch’egli affascinato e ri-convertito nel cuore anni fa dopo un viaggio a Medjugorje.

