Madonna di Medjugorje/ Messaggio 25 ottobre 2020: “cercate Dio tramite me”

Nella vigilia “tormentata” a Mejdugorje dalla notizia della scomunica di Tomislav Vlasic, ex padre spirituale dei 6 veggenti fin dalle prime apparizioni della Madonna nel 1981, i pellegrini e fedeli di tutto il mondo si apprestano a ricevere il messaggio della GOSPA come ogni 25 del mese diffuso dalla veggente Marija Pavlovic. «Sono con voi così a lungo perché Dio è grande nel Suo amore e nella mia presenza. Figlioli, vi invito a ritornare a Dio ed alla preghiera», lo diceva la stessa Regina della Pace nel messaggio mondiale diffuso un solo mese fa. La pandemia da Covid-19 è tornata a preoccupare in tutta Europa e ancora non sarà possibile la maggiorparte dei pellegrinaggi solitamente copiosi nel piccolo paese bosniaco da quasi 40 anni visitato da milioni di fedeli in cerca di redenzione e conversione: anche per questo il messaggio della GOSPA è ancora più “atteso”, con la dinamica della semplicità di cuore che per la Madonna deve restare il criterio ‘principe’ nell’approcciarsi alle sue parole «La misura del vostro vivere sia l’ amore e non dimenticate, figlioli, che la preghiera ed il digiuno operano miracoli in voi ed attorno a voi. Tutto ciò che fate sia per la gloria di Dio e allora il Cielo riempirà il vostro cuore di gioia e voi sentirete che Dio vi ama e manda me per salvare voi e la Terra sulla quale vivete. Grazie per aver risposto alla mia chiamata».

MADONNA MEDJUGORJE, LA FESTA PER S. FAUSTINA KOWALSKA

In un messaggio del lontano 25 giugno 2001 – ricordato negli scorsi giorni tra le preghiere del giorno riportate dal portale Medjugorje.ws – la Madonna ripeteva parole dal fortissimo sapore attuale: «in modo particolare oggi che Dio vi da grazie abbondanti pregate e cercate Dio attraverso me. Dio vi da grandi grazie, perciò figlioli, utilizzate questo tempo di grazia e avvicinatevi al mio cuore affinchè possa guidarvi a mio Figlio Gesù». Nelle scorse settimane la comunità di Medjugorje si è riunita per festeggiare S. Faustina Kowalska, l’apostola della Divina Misericordia: nella omelia presso la parrocchia di Medjugorje, Padre Renato Galic ha spiegato «Dio ci dona la sua misericordia senza condizioni perdonando i nostri peccati e ci invita a perdonare noi stessi, ad accettare noi stessi, le nostre debolezze, i nostri peccat. Il perdono che Dio ci dà gratuitamente è anche un invito a tutti noi a perdonarci vicendevolmente senza nessun compenso e così diffondere l’amore tra di noi».



