Atteso oggi 25 agosto 2025 il nuovo messaggio della Madonna di Medjugorje alla veggente Marija Pavlovic. La pace di Maria e l'appello del Papa

IL MESSAGGIO DELLA MADONNA DI MEDJUGORJE ATTESO IN SERATA: PREGHIERA, PACE E CONVERSIONE

Mentre il mondo guarda con ansia ai possibili esiti delle trattative diplomatiche in Ucraina e in Medio Oriente, la Chiesa si riunisce attorno a Papa Leone XIV dopo la Giornata di preghiera e digiuno per la pace: in questo complesso scenario i fedeli della Madonna di Medjugorje attendono il messaggio diffuso come ogni 25 del mese dalla veggente Marija Pavlovic Lunetti, protagonista dello straordinario mistero dell’apparizione della Vergine.

Come sottolineava appena un mese fa nel precedente messaggio da Medjugorje la Madonna Regina della Pace, l’opera del maligno Satana è sempre in movimento per alimentare odio e inquietudine: l’appello fatto dalla “Gospa” a tutti i propri figli è quello di non permettere al male di prevalere. Non solo, occorre pregare e sostenere con tutte le proprie forze la santità di ogni vita umana: dentro le guerre, nei contesti quotidiani, davanti alla banalità del mondo e del male, serve lottare per la vita e la pace di ciascun essere umano.

Il messaggio della Madonna di Medjugorje è previsto come sempre attorno alle ore 20 dopo la traduzione in tutte le lingue e con l’approvazione del rappresentante ecclesiastico (il visitatore apostolico del Vaticano, mons. Aldo Cavalli) come previsto dalla decisione della Santa Sede in merito al culto cattolico presso i luoghi sacri della Gospa di Medjugorje.

Dal 4 all’8 agosto scorso si è tenuto a Medjugorje il 36esimo Festival dei Giovani, il cosiddetto “Mladifest” con pellegrini in arrivo da ogni parte del mondo presso la parrocchia di San Giacomo nella piccola cittadina bosniaca: in occasione dell’inizio delle celebrazioni è giunto da Castel Gandolfo il messaggio carico di fede e affetto inviato da Papa Leone XIV all’intera comunità di Medjugorje, con molti di quei ragazzi presenti di recente al Giubileo dei Giovani 2025.

Ed è proprio come a Tor Vergata che si dimostra fraterno e paterno l’abbraccio del Pontefice: «la pace sia con voi, come riporta il saluto del Signore Risorto». Papa Leone XIV si concentra sul tema del Festival di Medjugorje, con quel “Andremo alla casa del Signore” incentrando il suo messaggio sul concetto della dimora di noi figli di Dio. Il cammino di vita è personale eppure mai “solitario”: «Il nostro cammino è sempre intrecciato con quello di qualcun altro: siamo fatti per l’incontro, per camminare insieme e per scoprire insieme una meta comune».

In attesa del messaggio della Madonna di Medjugorje, le parole di pace e fraternità giunte da Papa Leone XIV sono una riconferma del continuo abbraccio che la Chiesa cristiana pone nei riguardi di questi luoghi e di questi fedeli: «Siete tutti membra del suo Corpo, che è la Chiesa: incontratevi, conoscetevi, condividete». L’invito è di farsi tutti annunciatori di speranza e di pace, seguendo l’esempio della Madonna, Madre di Cristo e nostra madre “comune”, «affinché vi guidi e vi incoraggi lungo il cammino».