Attesa per il messaggio della Madonna di Medjugorje oggi 25 settembre 2025, un anno dopo il "nulla osta" della Chiesa. La pace e lo sguardo del cuore

IL MESSAGGIO DELLA MADONNA DI MEDJUGORJE UN ANNO DOPO IL “NULLA OSTA” DELLA CHIESA

In attesa del nuovo messaggio della Madonna di Medjugorje di oggi 25 settembre 2025 è una felice ricorrenza che in questi giorni viene celebrata da tutti i fedeli e pellegrini dediti alla tradizione della iconica realtà cattolica nella Bosnia Erzegovina: è passato appena un anno dallo storico “Nihil obstat” del Vaticano, voluto fortemente da Papa Francesco, sulle apparizioni della Madonna di Medjugorje ai veggenti che da oltre 40 anni asseriscono di vedere ciclicamente la Madre di Dio.

Sfidati, dileggiati, non creduti per decenni, eppure mai una volta i loro racconti sono stati svianti dalla centralità della fede cattolica, senza costruire “miti” o “richieste” fuori dalla dottrina della “Gospa” di Medjugorje: il “nulla osta” della Santa Chiesa ha rappresentato un punto di ripartenza per tutti i fedeli pellegrini di Medjugorje, non tanto perché sia definito tutto il mistero soprannaturale delle apparizioni, ma per il semplice fatto che d’ora in avanti il fenomeno della fede che sgorga dalla Parrocchia di San Giacomo è riconosciuto e sostenuto.

Come ha spiegato il messaggio della Madonna di Medjugorje appena un mese fa, la “Gospa” ebbe a confidare alla veggente Marija Pavlovic Lunetti la necessità di fare sacrifici e amare seguendo l’esempio di fede del Figlio di Dio, «le mie mani tese per questo mondo che non ha conosciuto il Dio d’amore». Un “fenomeno” di fede che non vive distanziata dalla realtà ma anzi ne coglie gli aspetti più profondi e dolorosi per poter sostenere il cuore dell’uomo davanti ad ogni sfida e verso ogni destino ultimo.

LO SGUARDO COL CUORE E LA PREGHIERA PER LA PACE DALLA MADONNA DI MEDJUGORJE

Con la tradizione ormai maturata in questo anno di pronunciamento della Santa Sede sul fenomeno di Medjugorje, dopo ogni messaggio della Madonna al 25 del mese viene diffuso e tradotto in tutte le lingue con l’approvazione ecclesiastica del visitatore apostolico (scelto dal Papa per guidare la comunità di Medjugorje accompagnando la cura e il servizio per le migliaia di pellegrini in arrivo ogni giorno).

Ebbene, in attesa del nuovo messaggio in arrivo questa sera sempre dall’apparizione della Madonna di Medjugorje con la veggente Marija, sono significative le parole di pace offerte dal vescovo di Zamora, lo spagnolo mons. Fernando Valera Sanchez in un teatro drammatico come quello internazionale presente.

Celebrando la Santa Messa a Medjugorje lo scorso 5 settembre nella parrocchia di San Giacomo, il prelato ha raccontato la visita e i pellegrinaggio della sua Diocesi in arrivo dalla Spagna: «siamo qui in questo luogo di grazia, dove Maria, Regina della Pace, ci prende per mano e ci conduce al Mistero della Croce del Signore».

Un luogo di pace con uno sguardo sincero dal profondo del cuore: così il vescovo descrive il “fenomeno” di fede che ancora rende viva la speranza di un mondo altrimenti destinato alla distruzione: nel pellegrinaggio verso la Madonna di Medjugorje, «siamo qui a scoprire che il cielo ha un cuore di madre e che Lui dimora nel profondo del nostro essere». È proprio per questo motivo che anche l’umanità più ferita e derelitta, «può guardare con il cuore», grazie al desiderio di amore pieno di tenerezza che «Maria ci ha mostrato con il suo abbraccio d’amore».