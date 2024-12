IL DOPPIO MESSAGGIO DI NATALE DALLA MADONNA DI MEDJUGORJE: LE APPARIZIONI A JAKOV COLO E MARIJA PAVLOVIC-LUNETTI

Come da tradizione è addirittura “doppio” il messaggio della Madonna di Medjugorje che perviene al mondo oggi 25 dicembre 2024, giorno del Natale del Signore: se infatti permane il consueto messaggio alla parrocchia di Medjugorje, diffuso dalla veggente Marija Pavlovic Lunetti ogni 25 del mese, accade una volta l’anno l’apparizione a Jakov Colo, uno dei 6 ragazzi protagonisti fin dal 1981 con le misteriose apparizioni della “Gospa” nel piccolo paesino della Bosnia.

Se infatti Marija, Vicka Ivankovic e Ivan Dragicevic ancora oggi ricevono apparizioni giornaliere della Madonna (in attesa del disvelamento del decimo segreto), per gli altri tre – Ivanka Ivankovic, Mirjana Dragicevic Soldo e Jakov Colo – restano “solo” le apparizioni annuali in quanto hanno già ricevuto tutti e 10 i “segreti di Medjugorje”. Nel giorno di Natale avviene così la felice concomitanza delle apparizioni “parallele” ai due ex ragazzini che da più di 40 anni vivono l’esperienza di fede da poco “approvata” (nei suoi aspetti religiosi e dottrinali) dal Vaticano.

Nel primo Natale dopo lo storico “nulla osta” della Chiesa Cattolica sul culto e la presenza dello Spirito Santo, i fedeli e i pellegrini da ogni parte del mondo si apprestano a ricevere le parole della Madonna di Medjugorje: il richiamo consueto alla conversione, l’appello alla pace nel momento tra i più bui della recente storia umana, e l’annuncio del Natale dove quel Figlio Unigenito si è fatto carne umile per salvare il mondo, questi i tre elementi che formeranno molto probabilmente i due messaggi in arrivo nelle prossime ore.

LA SPERANZA DI GESÙ E LA PROTEZIONE DELLA MADONNA: GLI “AUGURI” DI NATALE DA MEDJUGORJE OGGI 25 DICEMBRE 2024

Nel suo messaggio di Natale lo scorso anno, la Madonna di Medjugorje apparendo a Jacov si mostrò con il Bambino Gesù tra le braccia, come raccontato dallo stesso veggente ricordando cosa gli disse la Regina della Pace nell’ultima apparizione quotidiana il 12 settembre 1998: sarebbe apparsa solo il giorno di Natale e con in braccio il Bambinello. Pregando per la guarigione del cuore umano, la Madonna invita alla conversione pura facendo rivivere la nascita di Gesù, «offrite al Signore la vostra vita ed il vostro cuore affinché il Signore li guarisca con la Sua grazia».

Nell’altro messaggio della mMadonna di Medjugorje per Natale, con l’apparizione della Madonna alla veggente Marija, l’invito alla conversione veniva accompagnato dal “bisogno di Gesù” che il mondo manifesta il giorno del Natale e – simbolicamente – nel disastro attuale degli scenari internazionali. Il Figlio Suo Unigenito nasce e viene per tutti deve dunque cercarlo in piena libertà «attraverso la preghiera perché Lui si dona quotidianamente a ciascuno di voi». Anche nel messaggio della Madonna di Medjugorje lo scorso Natale 2023 davanti a Marija la “Gospa” si presentò per “gli auguri” con in braccio Gesù bambino, in segno di benedizione con la recita di una preghiera in lingua aramaica.