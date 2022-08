Madonna di Medjugorje/ Messaggio oggi 25 agosto: “cuore aperto per conoscere Gesù”

ATTESA PER IL MESSAGGIO DELLA MADONNA DI MEDJUGORJE OGGI 25 AGOSTO

Come ogni 25 del mese, anche oggi è attesa la diffusione del messaggio affidato dalla Madonna di Medjugorje alla veggente Marija Pavlovic che misteriosamente da decenni ormai riceve mensilmente l’apparizione della Madre di Dio: a più di 40 anni dalle prime apparizioni agli allora ragazzi di Medjugorje, non è cambiato l’impulso di testimonianza della “Gospa” alle nuove generazioni e a quelle meno nuove. Solo un mese fa nel messaggio diffuso nella serata del 25 luglio, la Madonna espresse – nel complicato momento storico che stiamo attraversando a livello mondiale – l’invito alla conversione e alla testimonianza della vittoria di Cristo sulla morte.

«Cari figli! Sono con voi per guidarvi sulla via della conversione perché, figlioli, con le vostre vite potete avvicinare tante anime a mio Figlio. Siate testimoni gioiosi della Parola di Dio e dell’amore, con la speranza nel cuore che vince ogni male. Perdonate coloro che vi fanno del male e camminate sulla via della santità. Io vi guido a mio Figlio affinché Lui sia per voi via, verità e vita. Grazie per aver risposto alla mia chiamata», si leggeva nel messaggio diffuso e tradotto in tutte le lingue. Oggi 25 agosto, con il mondo sempre più vicino alla “terza guerra mondiale a pezzetti” denunciata in tempi non sospetti da Papa Francesco, l’invito della Madonna punterà dritto all’obiettivo: con Gesù come paragone costante della realtà si coglie immediatamente la convenienza razionale e affettiva di seguire i criteri “del cuore” che ognuno di noi porta dentro, da verità a giustizia fino alla pace.

IL PARROCO DI MEDJUGORJE: “SEGUIAMO LA MADONNA, CUORE APERTO PER CONOSCERE GESÙ”

In attesa del nuovo messaggio previsto per quest’oggi, 25 agosto, proprio di quei “criteri” ha parlato Padre Marinko Sakota, parroco per anni di Medjugorje e ora nominato ad altro incarico con effetto dalla fine del Mladifest di inizio agosto: il sacerdote sarà sostituito nella parrocchia di San Giacomo a Medjugorje, dove si accolgono pellegrini da ogni parte del mondo in visita ai luoghi delle apparizioni della Madonna di Medjugorje, da Padre Zvonimir Pavicic. Salutando i fedeli e i pellegrini lo scorso 5 agosto in occasione della fine de Mladifest (33esimo festival dei giovani di Medjugorje, ndr) Padre Sakota ha invitato tutti ad osservare i criteri e gli insegnamenti della Madonna impressi nel mistero del messaggio e dell’apparizione dal 1981 fino ad oggi, ininterrottamente.

«Per poter imparare da Gesù, ha detto, dobbiamo prima conoscerLo dall’esterno e dall’interno, quindi ha delineato le condizioni per conoscere Gesù. È importante avere un cuore aperto per conoscere Gesù»: Padre Marinko ha invitato i giovani a pregare con il cuore, come insegna la Madonna a Medjugorje: «Ci insegna che la preghiera diventa un incontro con un amico che ci ama così incommensurabilmente, ma la perla può anche non essere riconosciuta. Il famoso teologo Hans Urs von Balthasar ha detto che ‘c’è un solo pericolo per Medjugorje: che non venga riconosciuta», ha detto il sacerdote dando commiato alla sua comunità e osservando quanto Medjugorje sia proprio quella perla.











