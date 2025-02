LA LUNGA ATTESA PER IL NUOVO MESSAGGIO DELLA MADONNA A MEDJUGORJE NEI GIORNI CRITICI DI PREGHIERE PER PAPA FRANCESCO

Non sono giorni semplici per la Chiesa cattolica che si stringe attorno a Papa Francesco ricoverato da oltre 10 giorni presso il Gemelli di Roma: tra le tante richieste di intercessioni, anche migliaia di pellegrini “affollano” le preghiere alla Madonna di Medjugorje per trovare una piena guarigione e ripresa delle condizioni di salute. Oggi però è il 25 febbraio 2025, giorno di nuovo messaggio diffuso dalla Madonna di Medjugorje attraverso la testimonianza della veggente Marija Pavlovic Lunetti e come tale i fedeli presenti nella parrocchia di San Giacomo si riuniscono per ricevere le nuove parole della “Gospa”.

Sarà probabile un accenno a rinnovare le preghiere per il Santo Padre, così come non mancherà l’invito alla conversione davanti ad un mondo che sembra girarsi dall’altra parte quando si tratta il tema chiave del destino umano: come ha spiegato la stessa Madonna di Medjugorje nel messaggio diffuso un mese fa, l’invito alla conversione rientra nel mettere Cristo al centro della propria vita, testimoniando così la fede nella verità del Dio vivente.

Ricordiamo che il messaggio che anche questa sera arriverà dalla parrocchia di Medjugorje dallo scorso settembre 2024 viene sottoposto all’approvazione ecclesiastica del Visitatore Apostolico del Vaticano, ovvero mons. Aldo Cavalli. Il nuovo iter è diretta conseguenza della nota “Regina della Pace” con cui la Chiesa riconosce la presenza dello Spirito Santo nei luoghi misteriosi delle apparizioni.

LA CHIESA CONCEDE L’INDULGENZA PLENARIA PER IL GIUBILEO 2025 A TUTTI I PELLEGRINI DI MEDJUGORJE

È poi stato lo stesso arcivescovo Cavalli a farsi portavoce presso la Santa Sede di una richiesta molto specifica per l’intera comunità di Medjugorje: dopo non aver smentito la veridicità del messaggio della Madonna (lasciando invece aperta la possibilità di pellegrinaggi e frutti di conversione nei luoghi delle apparizioni), il Visitatore Apostolico ha richiesta che la Chiesa potesse disporre l’indulgenza plenaria per il Giubileo 2025 da concedere a tutti i pellegrini in arrivo ogni giorno a Medjugorje.

E dopo pochi mesi ecco il via libera da Papa Francesco presso la Penitenzieria Apostolica: con l’obiettivo di incrementare la salvezza delle anime, viene concessa la possibilità dell’indulgenza plenaria per tutti coloro si recheranno in pellegrinaggio presso la chiesa parrocchiale di San Giacomo durante l’intera durata di questo Giubileo 2025. Restano le condizioni tradizionali fissate dalla Chiesa nella Bolla di indizione dell’Anno Santo, ovvero la Comunione, la Confessione e la preghiera secondo le intenzioni di Papa Francesco.

L’indulgenza plenaria può essere lucrata anche da malati, infermi e anziani che non riescono a recarsi fisicamente nella parrocchia dedicata alla Madonna di Medjugorje: sarà possibile per loro, spiega il Vaticano, l’indulgenza sempre che riescano ad esaudire le condizioni di cui sopra con l’ausilio dei volontari, diaconi e sacerdoti presenti nella piccola cittadina bosniaca.

Fortissima la commozione per i tanti cittadini e fedeli pellegrini a Medjugorje, con il ringraziamento giunto per la scelta di Papa Francesco nel concedere il decreto sull’indulgenza plenaria: si intensificano anche per questo le preghiere per la piena guarigione del Pontefice.