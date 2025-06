Attesa per il messaggio della Madonna di Medjugorje oggi 25 giugno 2025, 44 anni dopo le prime apparizioni della Gospa: il dono "normale" della conversione

TTESO IL NUOVO MESSAGGIO DELLA MADONNA DI MEDJUGORJE (NEL SEGNO DELLA PACE)

Sono passati esattamente 44 anni fa dalle prime storiche (e misteriose) apparizioni della Madonna di Medjugorje – con tanto di messaggio diffuso sulla conversione – davanti a dei giovanissimi ragazzi della zona all’epoca sotto la dominazione della Iugoslavia (oggi in Bosnia, ndr): 44 anni, svariate “diffidenze”, migliaia di conversioni e una svolta avvenuta nel settembre 2024 con la scelta di Papa Francesco di riconoscere l’azione dello Spirito Santo all’interno dell’esperienza di Medjugorje. Se infatti le prime 7 apparizioni della “Gospa” ai giovani veggenti furono riconosciute dalla Chiesa Cattolica grazie alla commissione del Card. Ruini, sulle successive rimane sospeso il giudizio fin che il “fenomeno” è in corso d’opera.

Il nuovo messaggio della Madonna di Medjugorje è infatti atteso anche oggi con l’apparizione del 25 del mese alla veggente Marija Pavlovic Lunetti, con la novità ormai degli ultimi mesi che vede la “bollinatura” della Chiesa Cattolica sotto ogni messaggio diffuso e tradotto: è opera del Visitatore Apostolico inviato dal Vaticano (mons. Aldo Cavalli) ricevere, confermare e “vidimare” le parole comunicate dalla Madre di Dio per questo mondo in fiamme tra violenze, povertà e fame.

Nel mistero delle apparizioni e davanti ad una costante richiesta di conversione e pace – come emerge dai tanti passati messaggi della Regina della Pace – l’attesa è tutta per la serata di oggi 25 giugno 2025 quando dopo le ore 20 circa sarà tradotto in tutto il mondo il messaggio Madonna di Medjugorje, il secondo dall’inizio del Papato di Leone XIV e nel pieno dei costanti appelli di pace prodotti dalla Chiesa di Gesù davanti alle fortissime tensioni internazionali.

24-25 GIUGNO 1981, LE APPARIZIONI DELLA MADONNA DI MEDJUGORJE CHE CAMBIARONO LA STORIA

Poco prima del messaggio della Madonna di Medjugorje affidato alla veggente Marija, alle ore 19 nella parrocchia di San Giacomo a Medjugorje si celebra la Santa Messa solenne con l’adorazione del Santissimo Sacramento, in commemorazione dei 44 anni esatti dalle prime apparizioni della Madonna. Sebbene la Chiesa non entri ancora nella questione della “soprannaturalità”, ma si concentri sull’importanza esiziale della presenza o meno dello Spirito Santo, è sul dono della conversione che giungono i frutti più grandi di questa incredibile esperienza umana.

«Il ‘fenomeno’ del massaggio Madonna di Medjugorje crea conversione e ritorno a Dio», ha raccontato Padre Serafino Tognetti nella prefazione dell’ultimo libro dedicato a Medjugorje e scritto dal giornalista Riccardo Caniato: 44 anni da quelle prime due apparizioni nel piccolo villaggio di Medjugorje, 44 anni dalla storia cambiata per sempre non solo per 6 allora piccoli veggenti, ma chiunque si imbatta nel “fenomeno” umano, religioso e testimoniale presente con la Madonna Regina della Pace.

La Madre di Dio che appare davanti a dei bambini e che, nonostante le pressioni e le accuse di quasi tutti all’epoca di essersi inventato tutto, hanno sempre candidamente ripetuto quell’incontro di grazia senza chiedere nulla in cambio, senza avanzare teorie strampalate su presunti “complotti” e senza “millantare” protagonismi personali. I veggenti da 44 anni a questa parte riportano le parole della Madonna di Medjugorje, parlano di conversione del cuore verso il Figlio di Dio e invitano ad una fraternità umana nel nome di Cristo