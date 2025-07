Atteso oggi 25 luglio 2025 il nuovo messaggio della Madonna di Medjugorje alla veggente Marjia: il "nulla osta" e i frutti positivi delle apparizioni

L’ATTESA PER IL NUOVO MESSAGGIO, 44 ANNI DOPO LE PRIME APPARIZIONI A MEDJUGORJE

Concluso il ritiro spirituale internazionale per i sacerdoti, e soprattutto terminata la festa per i 44 anni dall’inizio delle apparizioni, è atteso in giornata il nuovo messaggio della Madonna di Medjugorje diffuso attraverso la misteriosa e continua apparizione alla veggente Marija Pavlovic Lunetti.

Nell’ormai consueta modalità disposta dalla Chiesa Cattolica dopo il “nulla osta” del Vaticano dello scorso autunno 2024, si attenderà il nuovo messaggio tradotto in tutte le lingue principali con la pubblicazione che sarà autorizzata previa l’approvazione della Chiesa Cattolica locale (in sostanza, con il parere del vescovo Aldo Cavalli, visitatore apostolico di Medjugorje in pianta stabile dal 2021).

Nel precedente messaggio della Madonna di Medjugorie alla veggente Marija un mese fa veniva sottolineato come il periodo di forte tribolazione nel mondo dovrebbe rendere ancora più urgente l’affidarsi alla guida del «Dio d’amore e di pace». Nessuna ideologia che già demolisce il mondo può scalfire la grazia e la verità del Signore: «solo con Dio potete avere futuro e vita eterna», rifletteva in poche parole la Gospa confermando la propria “guida” con amore per ogni figlio e figlia dall’alba dei tempi fino alla fine del mondo.

IL MISTERO E L’APPROVAZIONE DELLA CHIESA: MA LA MADONNA DI MEDJUGORJE ‘PRODUCE’ FRUTTI

Ma è proprio tramite quella particolare e apparentemente banale “approvazione ecclesiastica” al termine di ogni nuovo messaggio della Madonna di Medjugorje che in realtà passa tutta la differenza con i 40 anni passati tra diffidenze, sospetti e dubbi. Il Vaticano non ha riconosciuto definitivamente il miracolo delle apparizioni ai vari veggenti di Medjugorje, ma ha concesso il nulla osta per quanto riguarda il culto pubblico della Madonna e gli «abbondanti frutti spirituali» legati ai luoghi sacri della Gospa, compresa la parrocchia di San Giacomo Apostolo.

Non si parla ancora della “soprannaturalità”, in quanto il “fenomeno” mariana è ancora in corso d’opera: ma quel riconoscimento della Chiesa per tutti i pellegrini e fedeli della Madonna di Medjugorje rappresenta una vera svolta che rende il “mistero” perdurante da 44 anni un po’ meno “distante”. Come racconta nel nuovo volume di Riccardo Caniato dedicato a Medjugorje, vi è un’assoluta positiva sul “Nihil Obstat” data dalla Chiesa di Papa Francesco neanche un anno fa: la Chiesa con la sua autorità, non rilevando “nulla di contrario” alla dottrina e alla morale cattolica, con il giudizio dato a settembre 2024 rende di fatto i fedeli d’ogni parte del mondo «liberi di credere e di vivere il messaggio della Madonna di Medjugorje».