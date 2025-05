ATTESO IL MESSAGGIO DELLA MADONNA DI MEDJUGORJE A MARIJA PAVLOVIC LUNETTI

Quello di oggi 25 maggio 2025 sarà il primo messaggio della Madonna di Medjugorje diffuso dopo l’elezione di Papa Leone XIV, il secondo dopo la scomparsa e nascita al cielo del Santo Padre Francesco: un lascito per la comunità di Medjugorje che proviene dopo l’importantissima decisione di “nulla osta” decisa da Bergoglio per i pellegrinaggi e il riconoscimento della presenza dello Spirito Santo nei luoghi delle misteriose (e ancora “non definite”) apparizioni.

Nel giorno in cui si conclude a Roma la lunga fase di intronizzazione di Leone XIV – iniziata la scorsa domenica con la prima Messa di insediamento – i pellegrini e fedeli di Medjugorje attendono il consueto messaggio dalla Madonna tramite la diffusione della veggente Marija Pavlovic Lunetti, come ogni 25 del mese dopo la sua intima e persona apparizione. Tra i venti di guerra che purtroppo non si placano, l’affidamento del Pontefice all’intercessione della Madonna viene colta dai tantissimi pellegrini giunti fino alla Parrocchia di San Giacomo nel piccolo paesino balcanico.

Come sottolineato nel messaggio del 25 aprile 2025, i venti «dell’inquietudine, dell’egoismo e del peccato afferrano molti cuori e li guidano alla perdizione». L’invito della Madonna, esattamente come quello di Papa Leone XIV, è di ritornare a Dio tramite la preghiera affinché si possa realmente realizzare la pace cristiana già sulla terra. Un invito alla conversione e al contempo una dichiarazione di intenti per chi vede nei tempi di oggi una gravissima minaccia non solo alla pace dei popoli ma all’umanità stessa di oggi e di domani.

IL PRIMO MESSAGGIO DELLA GOSPA DOPO L’ELEZIONE DI PAPA LEONE XIV

Come ha del resto spiegato Padre Livio Fanzaga, fondatore e direttore di Radio Maria, nel suo editoriale su YouTube del 19 maggio 2025, l’avvento di Papa Leone XIV era già “pronto” nel piano della Madonna di Medjugorje: dopo il ritorno alla casa del Padre di Francesco, il Conclave ha fatto avvenire qualcosa di molto particolare, «si è conclusa una fase nei piani della Gospa e se n’è aperta un’altra, un cambiamento dal 24 giugno 1981 con le prime apparizioni fino a questi giorni la Madonna ci ha preparato con i suoi segreti».

Come rileva ancora il sacerdote che nei giorni scorsi ha fatto visita a Medjugorje dalla veggente Vicka, ora giunte il «tempio di Grazia per portare a frutto gli anni precedenti, il trionfo del cuore immacolato che dona pace all’intera umanità». Una nuova fase che vede il Santo Padre Prevost come protagonista, come naturale prosecutore dei magisteri di San Giovanni Paolo II, Benedetto XVI e Francesco: l’attesa per questo primo messaggio della Madonna di Medjugorje, poche ore dopo l’omelia del Papa sulla cattedra di San Pietro in Laterano, è dunque tutta per riflettere e pregare sulle intenzioni che darà la Regina della Pace, molto probabilmente legata al nuovo avvento del Pontefice Leone XIV.