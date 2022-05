Madonna di Medjugorje/ Messaggio oggi 25 maggio: “la speranza crescerà in voi”

MEDJUGORJE, ATTESO OGGI IL MESSAGGIO DELLA MADONNA

Come sempre al 25 del mese, il mondo di fedeli e pellegrini che “gravitano” attorno all’eccezionale mistero della Madonna di Medjugorje attende il messaggio che la Gospa affida alla veggente Marija Pavlovic. Un messaggio di conversione, un messaggio di speranza, un messaggio come sempre orientato non alla “spettacolarizzazione” della fede ma alla semplice richiesta di affidare la propria vita e il proprio destino a Colui che solo vinse davvero la morte.

Nel messaggio uscito un mese fa, la Regina della Pace affidò ai propri figli la preghiera per un mondo di pace e di speranza, con poche ma semplicissime parole utilizzate durante la misteriosa e straordinaria apparizione nei luoghi dove da 40 anni riaccade lo strano fenomeno: «Cari figli! Vi guardo e vedo che siete persi. Perciò vi invito tutti: ritornate a Dio, ritornate alla preghiera e lo Spirito Santo vi colmerà del Suo amore che dona gioia al cuore. La speranza crescerà in voi e in un futuro migliore e voi diventerete testimoni gioiosi della Misericordia Divina in voi ed attorno a voi. Grazie per aver risposto alla mia chiamata».

IL “BOLLETTINO” DI SUOR EMMANUEL PER LA MADONNA DI MEDJUGORJE

Appena diffuso in lingua bosniaca, il messaggio della Madonna di Medjugorje verrà tradotto in tutte le altre lingue e condiviso presso i fedeli e i pellegrini che in tanti, ogni giorno, recitano il Rosario come la Gospa chiede loro da sempre.

Nel recente “bollettino” diffuso da Suor Emmanuel, presidente dell’associazione ”Enfants de Medjugorje”, si fa riferimento tanto all’ultimo messaggio di Maria, quanto al mese mariano che stiamo vivendo con maggio. «La nostra Mamma celeste propone ad ognuno dei suoi figli un’esperienza profonda e intima con Lei. Naturalmente, Lei agisce in modo diverso e unico con ogni persona. Ci forma come solo una madre sa fare, per arricchirci, abbellirci e poterci far entrare nell’abbraccio di suo Figlio e nel cuore del Padre», scrive Suor Emmanuel facendo riferimento al mese mariano dedicato alla Madonna. La stessa religiosa ha poi raccontato un aneddoto circa la sua prima esperienza in Medjugorje nel lontano 1989: «Quando sono giunta a Medjugorje, nel 1989, la Madonna mi ha rapito il cuore al punto che, a volte, piangevo di gioia. Prima l’amavo, ma un po’ da lontano. A Medjugorje mi sentivo quasi avvolta nel suo grembo, come un bambino che riposa al sicuro e riceve da sua madre tutto ciò di cui ha bisogno per crescere e vivere».

