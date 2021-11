Madonna di Medjugorje/ Messaggio oggi 25 novembre: “l’amore può essere infinito”

MESSAGGIO MADONNA DI MEDJUGORJE OGGI 25 NOVEMBRE 2021: RINNOVARE LA PRORIA FEDE

Come sempre ogni 25 del mese c’è è un’attesa speciale e “frenetica” tra i pellegrini e fedeli di Medjugorje: è noto infatti che alla veggente Maria Pavlovic appaia una volta al mese la Madonna e Madre di Gesù, in uno di quei “misteri” del tutto irrisolti ancora da più di 40 anni. Il messaggio del 25 novembre vedrà come sempre un invito costante alla conversione del cuore da parte di ogni “figlio” a cui si rivolge la “Gospa”, ma conterrà anche alcune indicazioni specifiche su come la bellezza della fede in Cristo possa essere l’unica vera “chiave di volta” ai drammi e le fatiche del nostro vivere quotidiano.

MADONNA MEDJUGORJE, MESSAGGIO 25 OTTOBRE/ “Figli, chi prega non ha paura del futuro”

Solo un mese fa, il 25 ottobre 2021, la Regina della Pace si rivolse così alla sua prediletta Marja rivolgendole brevi ma densissime parole per invitare l’intera cristianità a “rinnovare” la propria fede: «Cari figli! Ritornate alla preghiera perché chi prega non ha paura del futuro. Chi prega è aperto alla vita e rispetta la vita degli altri. Chi prega, figlioli, sente la libertà dei figli di Dio e con cuore gioioso serve per il bene dell’uomo fratello. Perché Dio è amore e libertà. Perciò, figlioli, quando vogliono mettervi delle catene e usarvi questo non viene da Dio perché Dio è amore e dona la Sua pace ad ogni creatura. Perciò mi ha mandato per aiutarvi a crescere sulla via della santità. Grazie per aver risposto alla mia chiamata».

Madonna di Medjugorje, messaggio 25 settembre 2021/ "Seguite la via della santità"

CONVERSIONI A MEDJUGORJE: LA BELLEZZA DEL CUORE

La preghiera come “apertura alla vita” è il medesimo concetto da cui è partito Monsignor Michel Aupetit, Arcivescovo di Parigi, nell’omelia della Santa Messa da Medjugorje lo scorso 26 ottobre durante il pellegrinaggio dell’Arcidiocesi francese. «Il Signore ci parla del regno di Dio. Ma Lui dove regna? Per noi il regno corrisponde sempre a un territorio. Gli ebrei hanno la terra promessa. I musulmani, quando si trovano in maggioranza da qualche parte, parlano di “paese islamico”», sottolinea l’Arcivescovo. «Dov’è il territorio dove regna Gesù? Siamo due miliardi di cristiani e non sappiamo dov’è il regno di Cristo? Perché il regno di Cristo non è un territorio. Il regno di Cristo è il vostro cuore e, se in esso c’è solo un po’ d’amore, siate sicuri che Dio verrà a riempirlo con il suo amore e allora quel granello d’amore crescerà, come il granello di senape che diventa l’albero più grande del giardino. Il messaggio della Madonna a Medjugorje dice: “Pace, pace, pace”, niente violenza, niente conquista, niente sangue», ha spiegato ancora Aupetit davanti ai fedeli pellegrini giunti nella parrocchia di Medjugorje. L’arcivescovo ha poi richiamato alla bellezza della conversione, non come fatto “teorico” ma come incontro che cambia radicalmente la vita: «Se facciamo entrare Gesù nei nostri cuori, questo può cambiare tutta la nostra vita, come dice la Madonna quando ci chiama alla conversione. Quando Gesù entra in un cuore, cambia la nostra visione di Dio e degli altri. Invece di guardare tutto ciò che non va bene nei nostri fratelli e sorelle, guardiamoli come li vede Gesù e sappiamo ammirare ciò che c’è di bello in loro.

Madonna Medjugorje, messaggio 25 agosto/ “Siate testimoni per chi è preso dall’odio”

Anche la nostra attività diventa trasformata. Quando spazzi la casa, se guardi la scopa o la polvere, ti disperi prima ancora di cominciare, ma se pensi alle persone che verranno a casa tua, che saranno felici di essere accolte con dignità, il lavoro sarà facile per te. Il regno di Dio è nel vostro cuore e la porta del nostro cuore è l’amore». Infine Aupetit, nell’omelia riportata dal portale “Medjugorje.hr”, richiama tutti ad un amore “totale” concesso solo da quell’Unico Figlio della Gospa: «Sappiamo che possiamo amare, amiamo il nostro coniuge, i nostri amici, i nostri figli, i nostri genitori… Ma quell’amore è sempre limitato, perché Gesù ci dice che se ami chi ti ama, non fai nulla di speciale. Il nostro amore, quando incontra qualche resistenza, si esaurisce presto. Quando invece riceviamo l’amore divino, come Gesù ci chiede: “Amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi”, un tale amore, anche se è un piccolo chicco, cresce all’infinito secondo la misura di Dio».



© RIPRODUZIONE RISERVATA