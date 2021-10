Madonna di Medjugorje/ Messaggio oggi 25 ottobre 2021: la chiamata alla conversione

MESSAGGIO MADONNA DI MEDJUGORJE: QUAL È QUELLO DI OGGI 25 OTTOBRE 2021

La chiamata alla conversione e alla pace ma anche l’invito per ogni “figlio” a prendere sul serio l’incontro con il Figlio Unigenito per riscoprire il senso di quel “Centuplo quaggiù”: cresce l’attesa del nuovo messaggio della Madonna di Medjugorje alla veggente Marija Pavlovic – come ogni 25 del mese.

Madonna di Medjugorje, messaggio 25 settembre 2021/ "Seguite la via della santità"

La misteriosa apparizione che da più di 40 anni rende Medjugorje un “mistero a cielo aperto” riaccadrà in giornata, con la traduzione del messaggio anche in italiano che come sempre arriverà non prima delle 19. Lo scorso sabato 16 ottobre intanto la Regina della Pace è apparsa al veggente Ivan Dragicevic per comunicare un messaggio “straordinario”, con tanto di invito a diffondere a tutti i fedeli le seguenti brevi parole: «Cari figli, oggi ancora una volta vi chiamo alla conversione. Figlioli, pregate, pregate e lavorate sulla vostra conversione personale affinché siate il segno dell’amore di Dio per gli altri. Grazie cari figli per aver risposto alla mia chiamata oggi, ancora una volta».

Madonna Medjugorje, messaggio 25 agosto/ “Siate testimoni per chi è preso dall’odio”

ATTESA PER LA MADONNA DI MEDJUGORJE: IL MESSAGGIO DELLO SCORSO MESE

In attesa che la veggente Marija provveda a diffondere il nuovo messaggio comunicatele dalla Gospa, ecco quanto lo scorso 24 settembre la Madonna espresse nella sua riflessione sui tempi odierni. La gioia nel cuore ma anche le ansie e preoccupazioni per una modernità che non lascia “tranquillo” e “libero” il cuore dell’uomo: così il messaggio consegnato dalla Madre di Cristo alla sua veggente “prediletta” recita quanto segue, «Cari figli! Pregate, testimoniate e gioite con me perché l’Altissimo mi manda ancora per guidarvi sulla via della santità. Siate coscienti, figlioli, che la vostra vita è breve e l’eternità vi aspetta affinché con tutti i santi glorifichiate Dio con il vostro essere. Non preoccupatevi, figlioli, per le cose terrene ma anelate al Cielo. Il Cielo sarà la vostra meta e la gioia regnerà nel vostro cuore. Sono con voi e vi benedico tutti con la mia benedizione materna. Grazie per aver risposto alla mia chiamata».

LEGGI ANCHE:

Enrico Ruggeri "A Lourdes si respira la Fede"/ "Mai stato a Medjugorje, ma..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA