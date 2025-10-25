L'attesa per il messaggio della Madonna di Medjugorje oggi 25 ottobre 2025: la speranza di pace e il luogo di incontro con il dono di Dio

IL MESSAGGIO DELLA MADONNA E L’INCONTRO CON UN LUOGO DI GRAZIA E DI DONO

La Madonna di Medjugorje, con la sua storia pluridecennale, ha saputo raccontare e donare alla cristianità un luogo che è costante opportunità di incontrare la Grazia del Signore: nell’attesa oggi 25 ottobre 2025 del nuovo messaggio della Madonna presso la veggente di Medjugorje Marija Pavlovic Lunetti, la memoria corre a quanto il visitatore apostolico del Vaticano ha rivolto ai fedeli pellegrini in occasione del primo anniversario della nota della Chiesa Cattolica “Nihil obstat”.

In quello scritto Papa Francesco e il Dicastero per la Dottrina della Fede riconobbero per la prima volta storicamente la presenza dello Spirito Santo nei luoghi mariani di Medjugorje, permettendo pellegrinaggi ufficiali da parte delle varie Diocesi: ebbene, l’inviato della Santa Sede per la parrocchia di San Giacomo – mons. Aldo Cavalli – ai fedeli di Medjugorje ha sottolineato quanto i luoghi dei veggenti e della “Gospa” siano viva memoria di dove Dio ha voluto donare la Sua Grazia all’umanità.

L’incontro iniziale sulla collina pietrosa del Podbrdo con gli allora giovanissimi veggenti – da Vicka a Ivan e Ivanka, poi Jakov, Mirjiana e Marija che ancora ogni 25 del mese incontra nella misteriosa apparizione la Vergine Madre di Dio – rende vivo l’incontro con il Mistero: «Dio realizza nella nostra storia i Suoi misteriosi disegni per farci del bene, per rifare la nostra vita».

LA SPERANZA DI PACE E LA PREGHIERA A MARIA: ATTESO QUESTA SERA IL MESSAGGIO DA MEDJUGORJE

Lo fa attraverso la Madonna, non solo a Medjugorje, ma sempre nel corso nella storia e dovunque: come spiegava ancora il vescovo Cavalli lo scorso 20 settembre in occasione della presentazione del libro “Regina della Pace”, è qui a Medjugorje che è possibile comprendere come Dio «voglia la pace in ciascuno di noi, nelle nostre vite, comunità e Chiese, in tutto il mondo».

L’incontro con un luogo di costante Grazia e di profondo dono cristiano è per ogni pellegrino della Madonna di Medjugorje un punto di continuo ritorno, e non solo con l’importante messaggio diffuso dalla veggente Marija ogni 25 del mese prima della sera, dopo l’apparizione con la Gospa: come diceva perfettamente il vescovo di Olomouc (Repubblica Ceca), mons. Antonin Basler, durante la Santa Messa presso la Parrocchia di Medjugorje dell’8 ottobre scorso, la preghiera per Maria è un continuo e costante “gioiello” che permette tanto la devozione quanto la Grazia della vocazione cristiana.

La Madre del Signore vuole sia essere la “via” che la “compagnia” verso la vera meta di ogni destino umano, quel Bene che nel cristianesimo viene incarnato dall’alba dei tempi nel Cristo Gesù, Figlio appunto della Regina della Pace: l’invito fatto sempre dal vescovo è quello di seguire Maria nel suo impegno di amore gratuito per portare verso il Figlio tutti i propri figli.

La speranza di pace che anche il Santo Padre Leone XIV continua a richiamare deriva proprio da quell’affetto universale che la Chiesa identifica nell’essenza stessa della Madonna: a Medjugorje come nel resto del mondo, è tempo urgentissimo di pregare per la pace, come recitava il brevissimo ma determinante messaggio della Gospa appena un mese fa in perfetta unità e sintonia con la Chiesa di Papa Leone XIV.