A Dentro la notizia si parla della Madonna di Trevignano e per l'occasione è stato intervistato Luigi Avella, grande accusato di Gisella

Si parla del caso della Madonna di Trevignano a Dentro la notizia, su Canale 5, e il talk di Gianluigi Nuzzi ha potuto intervistare Luigi Avella, quello che viene considerato il primo ex fedele di Gisella (la presunta veggente), oggi primo grande accusatore della stessa.

Avella non si dice sorpreso del fatto che la donna, insieme al marito, sarà molto probabilmente rinviata a giudizio: “Già ero sicuro al 100% che si sarebbe giunti ad un rinvio a giudizio per truffa aggravata e continuata in concorso poi con quella stupidaggine della richiesta dell’incidente probatorio per tracce ematiche, la questione si è complicata ancora di più e quindi la procura ha ulteriori elementi per rinviarla a giudizio per truffa”. Il riferimento è al fatto che il sangue trovato sulla Madonnina che “piangeva sangue” non sarebbe affatto un sangue “miracoloso” ma si tratterebbe di tracce ematiche appartenenti alla stessa Gisella Cardia.

MADONNA DI TREVIGNANO, LUIGI AVELLA: “CON LE MIE DONAZIONI…”

In merito ai soldi consegnati, Luigi Avella spiega: “Io ho dato una somma di 122mila euro credendo nelle apparizioni di Trevignano Romano grazie al vescovo monsignor Rossi, che permetteva le apparizioni in Chiesa, mi sono sentito in dovere insieme a mia moglie di ringraziare la Madonna anche perchè Gisella aveva promesso di pregare. Il signor Cardia ha invece ricevuto 30.000 euro, ma so che li ha utilizzati per comprare climatizzatori e per ristruttura il bagno”, dichiarazioni che ovviamente dovranno essere confermate o smentite.

Ma quando si è accorto che a Trevignano stava accadendo qualcosa di sospetto? Lavella replica: “Mi sono accorto quando è iniziato il baccano mediatico ma già quando frequentavo il gruppo mi rendevo conto che c’era qualcosa che non andava”. Quindi ha concluso il suo intervento dicendo: “Mi è stato confidato che altre denunce sono arrivate, molte ne arriveranno dopo il rinvio a giudizio”.



MADONNA DI TREVIGNANO, CONTESTATI A GISELLA 365MILA EURO

Secondo quanto riferisce Il Messaggero a Gisella Cardia e al marito vengono contestati 365mila euro di donazioni che non è ben chiaro dove siano finiti. Inoltre – sempre stando a quanto sostengono gli inquirenti – questi soldi sarebbero stati ottenuti con l’inganno, facendo appunto trasudare la Madonna e con il messaggio della Madre di Gesù ogni tre del mese.

Era stato proprio Avella a far scattare l’indagine a seguito della sua denuncia dopo appunto il clamore mediatico emerso. Il processo nei confronti dei due coniugi Cardia non è ancora stato ufficializzato ma ormai sembra certo. In ogni caso l’avvocato di Gisella difende a spada tratta la sua assistita, spiegando che non si è verificato alcun reato di truffa ed è pronta a dimostrarlo anche nelle aule di tribunale. Vedremo quello che accadrà, ma la sensazione è che la vicenda di Trevignano sia vicina ad un epilogo, forse amaro per i protagonisti.