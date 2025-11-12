A Storie Italiane la notizia del caso della Madonna di Trevignano, con Gisella rinviata a giudizio: ecco che cosa ha detto Luigi Avella

Si parla del caso della Madonna di Trevignano a Storie italiane, dopo la notizia che Gisella Cardia è stata rinviata a giudizio. In collegamento vi era Luigi Avella, ex fedelissimo della Madonna di Trevignano, che, dopo aver scoperto l’inghippo, è divenuto il primo grande accusatore della veggente. “Dopo questo rinvio a giudizio – ha spiegato in diretta tv – mi sono confrontato con il mio legale. Stiamo valutando tre aspetti: prima di tutto la costituzione di parte civile, perché questo mi consente di essere parte attiva nel processo e quindi, in caso di assoluzione, di fare appello”.

Omicidio Ilaria Sula, processo al via/ Papà: “Perchè la mamma di Mark Samson non l'ha aiutata?”

“Gli altri aspetti sono il danno biologico e quello morale: il primo riguarda tutto quello che mi è accaduto in questi tre anni, durante i quali sono stato perseguitato; ho trovato una bara sulla mia macchina, non l’ho mai detto e adesso lo dico, visto che l’inchiesta è finita. Io ho vissuto passando diverso tempo nei pronto soccorso.

Delitto di Garlasco, minacce a Lovati/ L'avvocato: “Non so da dove arrivano, non ho paura né nemici”

Poi c’è il danno morale: c’è un’altra querela che ancora non è stata archiviata; ho querelato Gisella per diffamazione per aver fatto capire a tutto il mondo che le avevo fatto delle avance sessuali sulla collina davanti alla statua della Madonna. Queste tre azioni le stiamo valutando perché abbiamo poco tempo: la richiesta deve avvenire prima dell’udienza preliminare”. Sui soldi utilizzati dall’associazione Madonna di Trevignano.

Luigi Avella ha aggiunto: “Io ho dato i soldi, sono loro che hanno comprato la macchina Fiat per trasportare oggetti religiosi, e anche questo è un reato di cui non si fa accenno nel rinvio a giudizio. Poi ci sono questi oggetti che sono stati venduti senza tenere conto dell’imposizione tributaria. Il problema è che la procura ha accertato solo 365 mila euro attraverso le donazioni tracciabili, poi c’è tutto un mondo sommerso.

Pierina Paganelli/ Manuela Bianchi: “Ora vivo in una cucina e non trovo lavoro, vorrei tornare indietro”

Una veggente che ha frequentato Gisella ha parlato di 6 milioni di euro, ma non so se è vero oppure no. Grazie alla vostra trasmissione è stata attenzionata la Francia ma anche la Polonia, perché un’associazione organizzava viaggi in Polonia, un’associazione con 55 mila adesioni. Lei immagina quanti soldi possono arrivare, ecco perché io sono d’accordo nell’attenzionare l’aspetto economico. Adesso se ne può parlare, ma prima avevo le forze dell’ordine che mi invitavano giustamente a non dire nulla perché c’era un’indagine in corso”.

MADONNA DI TREVIGNANO, LUIGI AVELLA E L’EPISODIO DELLA BARA

Luigi Avella è quindi tornato sull’episodio della bara, spiegando: “È la prima volta che ne parlo, perché il mio avvocato mi invitava al silenzio. L’ho trovata sul cofano della macchina nel mio garage. Tre persone, che sono state denunciate, mi avevano accusato di essere uno stupratore, e la mattina dopo ero uscito di casa per una visita e, sceso in garage – che è aperto senza alcuna grata – ho visto qualcosa che stava sul cofano della macchina”.

“Poi, quando entrai in macchina, rimasi scioccato nel vederla e ho avuto paura di toccare la bara, e così, approfittando di discese e salite, ho fatto in modo che questa bara cadesse dal cofano da sola. In quella setta – dice, riferendosi all’associazione Madonna di Trevignano – si praticava la magia, e mi assumo la responsabilità di quello che dico: tutto quello che sto dicendo è scritto nelle carte della procura. Non dormo più da quella notte – ha aggiunto – ora di notte scrivo libri. Quando è successo l’episodio della bara? Nell’autunno dell’anno scorso, quando si è costituito il gruppo “associazione contro Luigi Avella stupratore”.

E ancora: “Dopo la denuncia hanno subito fatto sparire il gruppo, ma sono certo che la procura, individuando queste tre persone, riuscirà a comprendere se hanno legami con l’associazione Madonna di Trevignano”. Luigi Avella aggiunge: “La Chiesa mi è stata molto vicina. È vero che alcuni sacerdoti hanno fatto la loro presenza sulla collina, ma ogni volta che ho chiesto aiuto alla Chiesa è sempre stata presente in modo molto significativo”.

MADONNA DI TREVIGNANO, IL COMMENTO DI PAOLA AFELLI E DEL SUO AVVOCATO

Storie italiane ha parlato anche con Paola Afelli, ex portavoce dell’associazione Madonna di Trevignano, oggi accusatrice di Gisella, che ha raccontato di aver ricevuto anche lei delle minacce: “Anche io dormo molto poco; in concomitanza con l’arrivo della notizia del rinvio a giudizio ho ricevuto una nuova minaccia, un’incursione a casa: hanno fatto una specie di rito voodoo. Queste persone ti fanno vedere che ti arrivano fino alla porta di casa. È successo fra sabato notte e domenica mattina, alla vigilia della notizia. Hanno fatto una cosa assurda con dei nodi scorsoi”.

Il suo avvocato ha precisato: “Paola afferma di avere avuto un’incursione nella propria abitazione: i panni stesi li ha trovati raccolti in un modo anomalo che faceva richiamare una sorta di rito voodoo. Lei ha fotografato tutto e stiamo valutando la possibilità di una denuncia. Noi abbiamo sempre riscontrato gli atti alla procura e anche grazie al nostro lavoro si è arrivati al rinvio a giudizio. L’ultima denuncia? Lo scorso fine settimana”.

E ancora: “Stiamo valutando la nostra strategia difensiva: non c’è solo lo stress e il danno biologico, ma anche l’immagine e il profilo pubblico della signora Afelli sono stati lesi”. Paola Afelli ha fatto notare come le persone abbiano paura di denunciare, “e lo dimostra il fatto che i denuncianti sono stati solo tre”. Vedremo quindi dove porterà il processo e se Gisella verrà condannata o meno. Ricordiamo che la “veggente” è accusata di truffa aggravata; di conseguenza, bisognerà dimostrare il reato ipotizzato. La sensazione è che non sarà affatto semplice riuscire a dimostrarlo, anche perché Gisella e il marito hanno sempre rimandato al mittente ogni accusa.