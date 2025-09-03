A Morning News si torna sul caso della Madonna di Trevignano e con Gisella Cardia che andrà a processo per truffa: cosa dice l'avvocato

Andrà a processo per truffa Gisella Cardia, la nota ex veggente della Madonna di Trevignano. Dopo la chiusura delle indagini la signora all’anagrafe Giuseppa Scarpulla, è stata appunto rinviata a giudizio, accusata dagli inquirenti di essersi intascata i soldi che invece venivano destinate all’associazione Madonna di Trevignano come offerte dei fedeli. Di fatto chi ha indagato in questi mesi si dice convinto che il sangue sulla statua (che non è stato ancora ben chiarito da dove provenga), e vari altri presunti miracoli sarebbero stati architettati ad hoc dalla stessa Gisella per appunto indurre i fedeli a donare.

ChatGpt down, non funziona: quando torna online?/ Malfunzionamenti AI e segnalazioni “Problemi col prompt”

Morning News, programma di Canale 5, ha intervistato l’avvocato dell’imputata, la signora Solange Marchignoli, che in merito alle accuse nei confronti della sua assistita ha spiegato: “Escludo che i 350mila euro siano finiti nelle tasche di Gisella? Escludo che ci siano i presupposti per i reati di truffa, la chiusura delle indagini non significa una condanna certa altrimenti non esisterebbe le assoluzioni e gli avvocati, vuol dire portare prove a carico o discarico e quindi arrivare alla verità”.

Aurora Maniscalco/ Il papà “Impossibile si sia suicidata, si indaghi bene per scoprire cosa sia successo”

MADONNA DI TREVIGNANO, AVVOCATO GISELLA: “LA RELIGIONE NON ENTRERA’ NEI TRIBUNALI”

Secondo la legale, quindi, nel corso del dibattimento si riuscirà in qualche modo a provare l’innocenza di Gisella, anche perchè, sempre a detta dell’avvocato, la fede non entrerà nelle aule del tribunale: “Non parliamo di questione di fede con me, è una domanda a cui non risponderò mai. Faccio un ragionamento molto semplice senza anticipare il processo”.

“La signora Paola Felli (ex portavoce dell’associazione Madonnna di Trevignano, oggi una delle principali accusatrici di Gisella ndr) ha il suo punto di forza sui messaggi mariani ma il codice penale è laico non è interessato ai messaggi religiosi”. E ancora: “I presupposti penali della truffa sono particolari, leggasi artefici o raggiri, induzione all’errore, ma il codice penale non subisce l’influsso di quello che dice la Chiesa”.

Million Day di oggi 3 settembre 2025, numeri vincenti delle ore 13/ L’estrazione e le cinquine del giorno

MADONNA DI TREVIGNANO, PAOLA FELLI VS GISELLA CARDIA

Paola Felli, collegata con Morning News, la pensa però diversamente, dicendosi convinta che credere in qualcosa, avere fede, potrebbe aver indotto le persone a donare e facendo l’esempio di una sciarpa: “Se ti dico che toccando la sciarpa in ospedale una bambina è guarita induco una persona… io sto parlando dei messaggi mariani e di quello che la signora Cardia ha dichiarato in una intervista in cui ha spiegato che una sciarpa a contatto con la persona malata ha portato ad una guarigione, se non è un raggiro questo”.

Parliamo quindi di due differenti vedute, giustamente, dello stesso fatto, e a questo punto bisognerà capire se avrà ragione la signora Gisella – che fino a prova contraria rimane innocente – o i suoi grandi accusatori. Ricordiamo che la Chiesa da tempo si è espressa decretando quanto avveniva a Trevignano qualcosa di non assolutamente miracoloso e smentendo quindi che la signora Cardia ricevesse un messaggio dalla Madonna ogni due del mese.