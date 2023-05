Madonna di Trevignano/ Gisella pronta a querelare Arianna David e don Patrizio

Il caso della Madonna di Trevignano e della veggente Gisella è stato anche ieri al centro delle vicende di cronaca trattate dal programma di Canale 5, Pomeriggio Cinque, noto talk condotto da lunedì al venerdì da Barbara D’Urso. Lo show ha ricevuto un messaggio proprio la signora Gisella, veggente di Trevignano, che ha spiegato all’inviata Giorgia Sciacca, che starebbe pensando di valutare delle azioni legali nei confronti di don Patrizio Coppola, da sempre scettico nei confronti di questi episodi, nonché l’ex Miss Italia e opinionista Arianna David. “Gisella ci ha detto che sta valutando insieme al suo legale se procedere con le due querele a don Patrizio e a Arianna David”, ha fatto sapere l’inviata del talk di casa Mediaset.

Alessandro Cecchi Paone: "Io e Simone Antolini ci sposiamo"/ "Costretti a farlo all'estero per l'adozione"

Ma cosa era successo? L’episodio “incriminato” risale di preciso alla puntata di lunedì pomeriggio, 22 maggio scorso, quando Arianna David e don Patrizio Coppola avrebbero trattato il caso di una bimba malata di tumore. Gli stessi hanno spiegato in diretta tv su Canale 5 che “Gisella ha detto ai genitori di pregare”, precisa in particolare Arianna David, “Quando questa bambina è venuta a mancare, i genitori sono andati da Gisella per chiedere spiegazioni e lei è come se avesse dato la colpa a loro dicendo che avevano pregato poco”. Don Patrizio ha commentato comunque: “Sono sereno”, dicendosi tranquillo e convinto di quanto detto in diretta televisiva.

Pomeriggio 5, mani addosso all'inviata Giorgia Scaccia/ "Lei non mi deve toccare!"

MADONNA DI TREVIGNANO, I DUBBI DELLA VEGGENTE TERESA

Il caso della Madonna di Trevignano ormai da un paio di mesi sta occupando le cronache di numerosi talk pomeridiani e serali, e sia Pomeriggio 5 quanto Mattino Cinque News, così come Storie Italiane ma anche Ore 14 e Porta a Porta, hanno spesso e volentieri ospitato sia Gisella quanto il marito Gianni, così come altri fedeli, testimoni ed ex fedeli.

L’ultima a uscire allo scoperto è stata Teresa Scopelliti, un’altra veggente nonché ex amica di Gisella Cardia, che parlando con Mattino Cinque News negli scorsi giorni ha spiegato: “Io ho forti dubbi su di lei, ho letto dei messaggi della Madonna e ti posso garantire che la Madonna non dà messaggi apocalittici, comunque non sono io che devo giudicare”.

Madonna di Trevignano/ Don Patrizio Coppola “Statue trasudano? Solo reazione chimica”

© RIPRODUZIONE RISERVATA