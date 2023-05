Madonna di Trevignano: lacrima anche il crocifisso/ Mattino 5: “Sta trasudando”

Mattino 5 News è tornato a parlare del caso della Madonna di Trevignano e la veggente Gisella. Come vi abbiamo raccontato ieri, durante la diretta una madonnina ha iniziato a trasudare, emettendo una sostanza oleosa, e confermando come le statuine (acquistate a Medjugorje), non sembrerebbero essere oggetto di un fenomeno mistico ma semmai naturale, per via di un particolare microclima che si trova appunto a Trevignano.

Madonna di Trevignano/ Madonnina trasuda in diretta a Mattino 5: "Sta piangendo"

L’inviato del talk di Canale 5, Paolo Capresi, subito dopo la diretta di ieri ha realizzato un servizio mostrando come le Madonnine continuino a trasudare: “Queste sono tre delle 5 Madonne comprate a Medjugorgje, guardate la quantità di liquido che trasuda. Questa Madonna lacrima, c’è liquido anche sulla ciocca dei capelli e sul manto superiore, guardate le mie dita e guardate la quantità di olio vicino a questa Madonnina. Questa trasuda sul mantello” ha proseguito mostrando alla telecamera le Madonne di Medjugorgje che continuano a ‘piangere’ in quel di Trevignano Romano.

Francesco De Lorenzo: “Oggi di cancro si guarisce”/ “Non marginalizziamo i malati”

MADONNA DI TREVIGNANO, NUOVE TRASUDAZIONI IN DIRETTA A MATTINO 5

La trasudazione delle Madonne di Trevignano è proseguito anche durante la diretta di stamane, così come confermato sempre da Capresi a fianco di Luigi Avella, ex fedele di Gisella: “Stanno continuando, assolutamente sì. Questa ce l’ha datta una signora e ci ha detto che non ha mai pianto e sta trasudando, qguardate il montello. Ieri dopo la trasmissione ho messo le madonnine al sole e l’effetto è svanito in tutte tranne in una sola che trasuda e lacrima, quanta roba viene giù”, e Federica Panicucci ha confermato: “E sì, anche sul volto, certo”.

Iva Zanicchi: “Ora sto bene”/ “Sono caduta malissimo, pensavo di ammazarmi"

Paolo Capresi ha mostrato anche un crocifisso appartenente di una signora di Trevignano, che trasudava, una croce appesa ad un muro: “Questa è una macchia delle trasudazioni precedenti, lo mettiamo a disposizione della curia e di chi vorrà verificare”. Poi l’inviato ha aggiunto: “Il crocifisso è ancora umido”. A questo punto sembrerebbe ormai scontato che non si tratta di un miracolo ne di alcuna apparizione celeste.











© RIPRODUZIONE RISERVATA