Madonna di Trevignano, lacrime su volto della statua/ Video del pianto a Pomeriggio 5

Le lacrime della Madonna di Trevignano sono apparse sul volto della statua davanti alle telecamere di Pomeriggio 5: il video del pianto è stato registrato nella abitazione della veggente Gisella Cardio ieri pomeriggio, dopo che quest’ultima aveva rilasciato una intervista alla conduttrice Barbara D’Urso. Il filmato sarà mostrato nella puntata in diretta su Canale 5 oggi.

La donna ha più volte utilizzato la sua trasmissione per esprimere la sua verità. In questi mesi, infatti, ha ribadito di vedere apparire la Madonna ogni tre del mese e da tempo, proprio per questo motivo, in queste occasioni molti fedeli si riuniscono a pregare con lei a Trevignano. “Appare in cielo, è bellissima e piena di luce. Ha due occhi che sembrano brillanti ed è una mamma che trasmette amore”, ha raccontato in passato Gisella Cardia nel salotto di Barbara d’Urso. Le polemiche intorno alla sua storia, tuttavia, non sono poche.

Madonna di Trevignano, lacrime su volto della statua: il servizio a Pomeriggio 5

Gisella Cardia, durante Pomeriggio 5, è stata accusata anche di diversi fedeli di avere ottenuto delle donazioni sostanziose per la questione relativa alle apparizioni della Madonna di Trevignano, ma adesso sembra che la veggente sia pronta a smentire i miscredenti con il video che mostrerà le lacrime sul volto della statua nella sua abitazione. Le immagini verranno trasmesse a breve su Canale 5, ma è da capire se riusciranno o meno a convincere i diffidenti.

Intanto, la veggente deve comunque fare i conti con alcuni procedimenti giudiziari a suo carico attualmente in corso, di cui uno per abusivismo del gazebo dove avvengono i raduni e uno per bancarotta fraudolenta. In passato la donna era già stata condannata per quest’ultimo reato, con pena sospesa, ed era stata costretta a chiudere la sua fabbrica di ceramiche in Sicilia.

