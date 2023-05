Madonna di Trevignano/ Luigi Avella: “Denuncio Gisella, mi ha definito ex fedele”

Mattino 5 News ha trattato stamane nuovamente il caso della Madonna di Trevignano e della veggente Gisella, e in collegamento vi era Luigi Avella, ex fedele della veggente che dice di aver fornito svariati migliaia di euro all’associazione della Madonna. In diretta tv su Canale 5, Avella ha svelato di essere pronto a denunciare la veggente Gisella: “Il dottore Luigi Avella ha deciso oggi di fare una denuncia nei confronti di Gianni Cardia e di sua moglie Giuseppa Scarpulla”, ha introdotto l’ospite Paolo Capresi, giornalista di Mattino Cinque News, che poi ha lasciato la parola ad Avella che ha confessato: “Farò una querela per truffa dopo l’intervista a Le Iene della presunta veggente che mi ha definito ex fedele della Madonna, quindi non ho più nulla da perdere e prima di andare all’inferno mi voglio togliere questa soddisfazione di vederli in manette se la magistratura li dovesse permettere”.

Omicidio Alessandra Matteuzzi, domani processo Padovani/ "Perché no premeditazione…"

Luigi Avella ha proseguito: “Il secondo motivo per cui sporgo querela riguarda il fatto che il marito ha detto che dei miei soldi non gliene importa nulla, chiederò che mi restituisca i 30mila euro visto che non gli interessano, 30 mila euro girati a Gianni Cardia tramite assegno. Chiederò al magistrato – ha concluso – ed eventualmente alla guardia di finanza di consultare gli scontrini fiscali di come sono stati spesi questi soldi”.

16 morti sospette in hospice di Foggia/ "C'è un nuovo angelo della morte?"

MADONNA DI TREVIGNANO, L’INVESTIGATORE: “SI PARLA DI 6 MILIONI DI EURO…”

Mattino Cinque News ha avuto in collegamento anche l’investigatore che sta indagando sulla vicenda della Madonna di Trevignano, che ha spiegato: “Sono tantissime le cose che questa mattina una persona dirà agli inquirenti, ci sono cose molte importanti”, si tratta di un collaboratore o di una collaboratrice di Gisella che dovrebbe parlare di soldi, per cercare di pagare la provenienza di un enorme flusso di denaro. L’investigatore ha aggiunto: “Parliamo di 6 milioni di euro”. Si tratta di altre rivelazioni scottanti, vediamo come evolverà la vicenda che sta diventando sempre più spinosa e soprattutto se tale parole si riveleranno veritiere o meno.

Trevignano, spunta una seconda veggente/ "Ho scoperto di avere questo dono a 8 anni…"

MADONNA DI TREVIGNANO, INVIATA DI STORIE: “HO PARLATO CON UNA SECONDA VEGGENTE…”

Sulla vicenda della Madonna di Trevignano anche Roberta Spinelli di Storie Italiane, ha spiegato: “Luigi Avella è oggi in caserma per la denuncia”. E ancora: “Negli scorsi giorni ho avuto un contatto con un’altra veggente che mi ha scritto che sa quello che succede in collina e che solo lei sa delle cose che potrebbero essere la chiave di lettura di questa vicenda. Questa persona è a Bracciano e verrà ascoltata dagli inquirenti per spiegare tutto ciò che sa di Gisella e di ciò che l’ha portata ad allontanarsi a Gisella, dicendo che dove c’è la fede non ci sono i soldi. Al momento la stanno informando presso la caserma di Bracciano come persona informata sui fatti. Lei ha sempre detto di non volersi esporre pubblicamente”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA