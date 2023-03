Madonna di Trevignano/ Morocutti: “Dubbi? Statua andrebbe chiusa in una teca”

A Mattino Cinque News si torna a parlare del caso della Madonna di Trevignano, la statuetta che piange sangue e lacrime, in possesso della veggente Gisella. Il programma Mediaset ha avuto come ospite Mario Morocutti, esperto di pseudoscienze, che ha cercato di analizzare nel dettaglio quanto sta accadendo da un punto di vista razionale, spiegando: “Per capire questo genere di cose bisogna fare un passo indietro: da 20 anni frequento i prestigiatori e mi hanno insegnato che quando vedi qualcosa di straordinario si fanno mille ipotesi ma molte volte i metodi usati sono semplici e nascosti. Bisogna controllare in maniera competente e accurata – ha proseguito l’esperto – fino a che nessuno vede lacrimare la statuetta in una teca al chiuso non si può capire nulla. Le tracce di sangue possono essere depositate nel momento in cui nessuno guarda. Siamo in un contesto di religiosità e quando uno dice miracolo si crederà nel miracolo”.

Poi Mario Morocutti, a proposito della Madonna di Trevignano, ha continuato: “Sono contento che si ritorni a parlare di fenomeni, la fede è una questione privata, sui fenomeni si può ragionare. Avete notato le lacrime di sangue sulla statuetta che si trovano sopra la palpebra? Qando io piango le lacrime vanno in basso… facciamoci delle domande”.

MADONNA DI TREVEGNANO, MOROCUTTI SU LACRIME DI SANGUE E SCRITTE SUL BRACCIO

La veggente ha mostrato anche delle scritte che le comparerebbero improvvisamente sul braccio sinistro: “Sulla scritta sul braccio anche in questo caso bisognerebbe essere presenti – dice ancora Morocutti – avete notato che le scritte sono sul braccio sinistro? Se la persona è destra basta prendere un pennarello… Ciò non significa che l’abbia fatto, fino a che non si controlla tutto potrebbe essere”.

Poi l’esperto ha denunciato: “E’ successo mille volte che si passasse dall’ambito religioso a quello commerciale, come i mercanti nel tempio…”. Mario Adinolfi, in collegamento con il programma di Canale Cinque, storce però il naso: “Probabilmente l’esperto avrebbe detto che a Fatima non sarebbe apparsa la Madonna, che a Lourdes non sarebbe apparsa nemmeno lì… io ho dubbi – ha comunque aggiunto parlando della Madonna di Trevignano – non ho visto e non sono mai stato a Trevignano, non faccio scommesse a vuoto”.

