Madonna di Trevignano piange sangue/ Veggente “Ha predetto Covid e una grande guerra”

Il caso della Madonna di Trevignano che piange sangue è finito al centro di “Storie Italiane”, trasmissione di Rai Uno condotta da Eleonora Daniele e andata in onda martedì 7 marzo 2023. I fatti: da cinque anni a questa parte, ogni giorno 3 del mese pullman di pellegrini si recano a Trevignano Romano per recitare il Rosario e ascoltare un messaggio che la Madonna manderebbe “in diretta” a un’ex imprenditrice della zona, Maria Giuseppa Scarpulla, alias Gisella Cardia.

Recentemente, il nuovo vescovo della diocesi locale ha deciso di istituire una Commissione diocesana per comprendere se la donna dica il vero e se la statua della Madonna di Trevignano, portata nel 2016 a Medjugorje, realmente pianga lacrime di sangue. Addirittura, secondo la veggente, la Vergine le avrebbe predetto il Coronavirus e le avrebbe preannunciato una guerra grandissima, invitando i fedeli ad avere fede e a non abbandonarsi a Satana.

MADONNA DI TREVIGNANO PIANGE SANGUE, VALERIO ROSSI ALBERTINI: “FACCIAMO RADIOGRAFIA ALLA STATUA”

Don Gaetano Saracino, ospite fisso a “Storie Italiane”, ha commentato in questi termini l’episodio della Madonna di Trevignano: “Siamo davanti a una realtà con due fattori da distinguere – ha asserito –. Il primo è di ordine pubblico: io, in parrocchia, se devo fare una processione, devo chiedere i permessi per le strade. Non posso vantare o presumere di avere diritti per fare cose. Il secondo, invece, è di natura teologica: tutto quello che Dio doveva dire all’uomo, l’ha detto con Gesù Cristo, che è parola vivente e parla ancora oggi. Non sono vietate situazioni private, personali, ma tali rimangono”.

Il fisico Valerio Rossi Albertini ha provato a fornire una spiegazione scientifica al fenomeno della Madonna di Trevignano, affermano: “Se dovesse essere accreditato che la statua piange sangue, sarebbe un mistero della fede e non atterrebbe alla scienza. Tuttavia, da dove sgorgano queste lacrime? Mettiamo una telecamera a flusso continuo che riprenda il volto della Madonna. Trasudano dall’interno della statua? Allora facciamo una radiografia per capire se questo liquido rosso sia preesistente dentro di essa. La spiegazione sarebbe pertanto assolutamente razionale e scientificamente incontrovertibile”.











