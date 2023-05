Madonna di Trevignano: rimosso gazebo abusivo/ Gisella: “Presenza tv è assurda”

Così come preannunciato da giorni, nella giornata di ieri sono stati rimossi i manufatti abusivi presenti sulla collina delle apparizioni della Madonna di Trevignano Romano. Si tratta nel dettaglio del gazebo che è stato posizionato in via Campo delle rose dove ogni 3 del mese la veggente Gisella riceva l’apparizione della Madonna, trasmettendo poi il messaggio ai suoi seguaci che si riuniscono in preghiera. Così come da ordinanza disposta dal comune per l’accertata infrazione comunale per abuso edilizio, il gazebo è stato rimosso dalla stessa associazione Madonna di Trevignano, in ottemperanza a quanto richiesto.

Luigi Avella, sfuriata contro Barbara D'Urso a Pomeriggio 5: "Litigo solo da lei"/ Poi chiude il collegamento

Nel caso in cui la veggente Gisella non avesse provveduto alla rimozione, l’amministrazione sarebbe entrata in possesso della stessa area, fa notare il sito dell’agenzia di stampa italiana, Ansa. Sono invece restate al loro posto le panchine ancorate a terra e la teca della statua della Madonna, per cui comunque è stata emessa una nuova ordinanza in attesa però dei 90 giorni di tempo per un’eventuale ricorso al Tar, il tribunale amministrativo regionale, che dovrebbe sicuramente verificarsi. La rimozione dei manufatti sulla collina delle apparizioni della Madonna di Trevignano è stata ripresa dalle telecamere delle tv a cominciare da quelle di Pomeriggio Cinque, talk in onda su Canale 5 dal lunedì e venerdì e condotto da Barbara D’Urso.

Rosa Gigante/ L'ipotesi dopo l'autopsia sul corpo della madre di Donato De Caprio

MADONNA DI TREVIGNANO, IL COMMENTO DI GISELLA

Nel contempo sono state mandate in onda le parole della stessa veggente che ha ‘denunciato’: “Oggi tantissimi giornalisti stanno riprendendo lo smantellamento di un gazebo, questo è assurdo. Perché non è uno scoop, lo avremmo comunque fatto e non è stata la pressione mediatica a farci fare questo gesto”.

Gisella ha aggiunto, in merito alla sua assenza televisiva: “Io sono una donna obbediente alla Chiesa, ma nessuno mi ha chiesto di non andare in televisione. Quindi la notizia che io sarei una disobbediente è assolutamente falsa”. Quindi ha concluso: “Parte di voi dice di credere in Dio, allora vorrei che rifletteste su una cosa. Una parte di voi non mi crede, ma se ci fosse il minimo dubbio che sia tutto vero, allora, vi rendete conto contro chi vi state mettendo? Non contro di me, ma contro Dio. Avete preso me come capro espiatorio, non capisco qual è il fine di tutto questo”.

Giallo dell'Apecar/ A casa di Grazia Prisco uno strano ritrovamento tra i rifiuti

Trevignano, demolito oggi il gazebo di Gisella. Le immagini a #Pomeriggio5 pic.twitter.com/HBtSDGgzJI — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) May 15, 2023













© RIPRODUZIONE RISERVATA