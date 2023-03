Madonna di Trevignano/ Safiria Leccese scettica: “Troppe cose che non tornano”

Mattino Cinque News, programma di Canale 5, è tornato stamane ad occuparsi del caso della Madonna di Trevignano e della veggente Gisella. In collegamento vi era Martina, animatrice della parrocchia locale che inizialmente ha creduto alla veggente per poi dirsi un po’ scettica: “Quando ho capito che c’era qualcosa che non andava? Prima di tutto l’episodio delle scritte sul muro, e poi il messaggio del 3 dicembre 2016 in cui Dio, secondo Gisella, avrebbe elevato il suo braccio su tutti i sacerdoti perdonando il peccato dell’aborto”. Sugli incontri con i fedeli interrotti negli scorsi giorni Martina ha aggiunto: “Secondo me deve essere la Veggente che deve andare a cercare le persone che devono ricevere un messaggio, tu devi essere sempre a disposizione perchè se sei un messaggero…”.

Roberto, altro fedele in collegamento dal luogo della Madonna di Trevignano, ha aggiunto: “Questa assenza momentanea potrebbe essere legata alle stigmate, comunque abbiamo scoperto che abbiamo una Madonna No Vax”. Martina ha poi fatto un esperimento: “Ho preso un batuffolo di ovatta, l’ho imbevuto nell’ammoniaca, poi l’ho passato sull’avanbraccio sinistro e poi con lo stuzzicadenti ho disegnato una croce, ed è comparso il segno dopo circa un minuto. La mattina dopo sono andata a controllare ma non c’era più niente”.

MADONNA DI TREVIGNANO, SAGIRIA LECCESE: “UN PO’ DI COSE NON TORNANO”

La nota giornalista Mediaset, Safiria Leccese, in collegamento, ha aggiunto: “Ci sono un po’ troppe cose che non tornano”. E ancora: “Padre Pio ci ha messo dieci anni per ‘farsi certificare’ le stigmate, ora arriva un medico e le certifica alla veggente. Queste cose hanno bisogno di grande umiltà poi nessun santo ha mai fatto vedere le stigmate se non ad un medico mandato dalla Chiesa”. Poi Roberto ha ripreso le parole: “Quando ci fu l’incontro con Monsignor Rossi il messaggio della Madonna venne modificato perchè ritenuto troppo minaccioso”, parole che hanno fatto molto discutere in studio. Martina ha commentato anche i movimenti strani del sole di Trevignano così come testimoniato da alcuni fedeli: “Io l’ho visto a Medjugorgje ma mai a Trevignano, le stigmate non le abbiamo viste perchè non abbiamo vissuto il periodo di Pasqua con lei”. Roberto ha confermato: “Mai visto il sole che pulsava, mai”.

